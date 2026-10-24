به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این رقابت‌ها که به میزبانی تیپ ۱۷۷ تربت‌حیدریه برگزار شد؛ تیم مرکز آموزش ۰۴ بیرجند سوم و تیم ۱۱۶ قزوین چهارم شد.

نماینده تربیت‌بدنی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و مسئول برگزاری این رقابت‌ها گفت: مسابقات از جمعهٔ هفتهٔ گذشته با حضور ۱۱ تیم از یگان‌های نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

ابوالفضل حامدی اظهار کرد: نزاجا در لیگ دسته دوم فوتسال کشور شرکت می‌کند؛ از این رو مسابقات قهرمانی فوتسال نیروی زمینی ارتش فرصت مناسبی برای انتخاب سربازان اعضای تیم لیگ دسته دوم است.

وی ادامه داد: در این رقابت‌ها تیپ‌های ۴۱ ارومیه، ۷۱ کرمانشاه، ۱۷۷ تربت‌حیدریه، مرکز آموزش ۰۴ بیرجند، ۱۵۸ شاهرود، ۲۷۷ قوچان، ۱۱۶ قزوین، مرکز آموزش ۰۵ کرمان، هوانیروز مشهد، ۳۲۸ مریوان و مرکز آموزش ۰۷ کازرون حضور داشتند.