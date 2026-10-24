« با کتاب گفتگو کنیم » به عنوان شعار محوری و پیام اصلی سی و هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم حیدری دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب، افزود: با تصویب شورای سیاست‌گذاری، «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» به عنوان شعار این دوره انتخاب شده است؛ بنابراین سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.

دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب ادامه داد: «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» در سه سطح مفهومی قابلیت بحث دارد؛ نخست گفت‌وگوی هر شخص با کتاب است، دوم گفت‌وگوی افراد با یکدیگر درباره کتاب است و سوم گفت‌وگوی جامعه با مسائل خود از طریق کتاب است. سطح سوم بویژه در زمینه سیاست‌گذاری فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا کتاب را به بخشی از فرایند فهم مسائل جامعه تبدیل می‌کند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین با اشاره به این نکته که باید این دوره از هفته کتاب را با شکوهی بیش از گذشته برگزار کرد، گفت: از همه مردم عزیز ایران دعوت می‌کنم تا در برنامه‌های این دوره که در سراسر کشور برگزار می‌شود، مشارکتی جدی داشته باشند. باید همه مردم دنیا بدانند که ایرانیان ملتی فرهنگ‌دوست و اهل گفت‌و‌گو هستند و حتی زیر سایه تهدید‌های بدخواهانشان نیز دست از فرهنگ برنمی‌دارند.