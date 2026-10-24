به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرپرست مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: با تجهیز ۱۵ ایستگاه هیدرومتری استان به اقلام اتصال به سامانه پایش برخط، آمادگی شبکه پایش منابع آب سطحی استان برای مدیریت سیلاب‌های پیش‌رو با تمرکز بر دریافت سریع و دقیق اطلاعات هیدرولوژیکی افزایش یافته است.

عباس ابراهیمی افزود: به منظور تسریع در دسترسی به آمار و اطلاعات منابع آب سطحی، بازدید‌های فنی و بررسی عملکرد و کالیبراسیون تجهیزات الکترونیکی سطح‌سنج در ۱۵ ایستگاه هیدرومتری استان که از قابلیت ارتباط مخابراتی برخوردارند، انجام شده است.

وی گفت: این ۱۵ ایستگاه از مجموع ۲۴ ایستگاه هیدرومتری استان، به دلیل برخورداری از پوشش شبکه مخابراتی مناسب ظرفیت ارسال برخط اطلاعات را دارند و می‌توانند نقش مهمی در رصد مستمر تغییرات سطح آب رودخانه‌ها و اطلاع از شرایط جریان‌های سطحی ایفا کنند.

ابراهیمی بابیان اینکه دسترسی سریع به داده‌های سطح آب رودخانه‌ها، امکان بررسی تغییرات تراز آب، تحلیل شرایط هیدرولوژیکی و فراهم‌سازی اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری سریع‌تر در شرایط بحرانی را تقویت می‌کند افزود: بنابراین آماده‌به‌کار بودن تجهیزات و اطمینان از صحت عملکرد آنها، به‌ویژه درشرایط احتمال وقوع سیلاب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.