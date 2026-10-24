به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، وبنا برا اعلام روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، در ساعت ۲:۲۱ بامداد، وقوع تصادف یک دستگاه خودروی سواری در بلوار پاکنژاد به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد؛ حادثه‌ای که محبوس شدن سرنشینان خودرو را به دنبال داشت و بلافاصله نیروهای عملیاتی را برای امدادرسانی به محل کشاند.

در پی دریافت این گزارش، پنج آتش‌نشان از ایستگاه شماره ۸، به همراه دو دستگاه خودروی عملیاتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امداد و نجات را برای دسترسی به سرنشینان و رهاسازی افراد محبوس در خودرو آغاز کردند.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل و بررسی شرایط، اقدامات لازم را برای رهاسازی سرنشینان انجام دادند. متأسفانه در این حادثه، یک دختر ۱۹ ساله جان خود را از دست داد و یک پسر ۲۰ ساله نیز مصدوم شد.

در ادامه عملیات، فرد مصدوم برای دریافت خدمات درمانی و پیگیری روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد و پیکر جان‌باخته نیز پس از انجام اقدامات لازم، به سازمان آرامستان‌ها تحویل داده شد.

این حادثه بار دیگر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به شرایط مسیر و پرهیز از رفتارهای پرخطر هنگام رانندگی را یادآور می‌شود؛ چراکه لحظه‌ای غفلت می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.