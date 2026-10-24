به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات والیبال شهرستان بیضا گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، در مراسمی از دختران والیبالیست بخش بانش این شهرستان با هدف تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به امر ورزش قدردانی شد.

زراعت پیشه با بیان اینکه این بانوان که در مسابقات والیبال استان فارس و کشور مقام برتر را کسب کرده‌اند افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر بانوی والیبالیست در شهرستان بیضا مشغول فعالیت هستند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.