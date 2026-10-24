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دختران والیبالیست دارای مقام برتر در استان و کشور بخش بانش شهرستان بیضا با اهدای لوح سپاس و شاخه گل تقدیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات والیبال شهرستان بیضا گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، در مراسمی از دختران والیبالیست بخش بانش این شهرستان با هدف تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به امر ورزش قدردانی شد.
زراعت پیشه با بیان اینکه این بانوان که در مسابقات والیبال استان فارس و کشور مقام برتر را کسب کردهاند افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر بانوی والیبالیست در شهرستان بیضا مشغول فعالیت هستند.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.