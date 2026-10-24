به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، گفت: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه آینده، گذر متناوب امواج از سطح منطقه همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود که این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش پوشش ابر و وقوع رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد در برخی از مناطق استان شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی با اشاره به تغییر وضعیت جوی در روز‌های آتی تصریح کرد: از بعد از ظهر روز دوشنبه تا روز چهارشنبه، وضعیت جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

بهروزی همچنین در خصوص وضعیت دما خاطرنشان کرد که تا دو روز آینده، تغییرات محسوس و چشمگیری در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود.