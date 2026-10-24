به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،یونس تقوی گفت:از کل بیمه شده‌ها بیش از شش‌ هزار بیمار خاص در قالب ۱۰۷ بیماری نشان دار شده‌اند.

وی از اجرای طرح پزشک خانواده در شهر مراغه خبر داد و افزود: در قالب این طرح با ۱۵ پزشک عقد قرار داد شده است.

وی افزود: افراد دارای دهک یک تا پنج، روستاییان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت استفاده می‌کنند.

رئیس بیمه سلامت مراغه ادامه داد:سایر افراد دهک‌های ۶ تا ۱۰ نیز که فاقد هر گونه بیمه پایه‌ای هستند می‌توانند با بهره گیری از تخفیفات که از سوی دولت تعیین شده است زیر پوشش بیمه سلامت قرار گیرند.

تقوی افزود: در مراغه ۵۵ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی گفت: سال گذشته در مراغه ۶۵۷ میلیارد تومان برای درمان جمعیت تحت پوشش هزینه شده است.