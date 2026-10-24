مدیر روابط شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی «اسنپ و تپسی» در خراسان رضوی با حداقل پیمایش هزار کیلومتر فعال شده و از این ماه قابل استفاده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مهدی مجرمی افزود: برای خودرو‌های فعال در این سکو‌ها که پیمایش ثبت‌شده آنها در مهرماه ماه بیش از هزار کیلومتر بوده است، سهمیه‌ای به میزان حداقل ۱۰۰ لیتر در کارت سوخت متعلق به همان خودرو فعال شده و قابل استفاده است.

وی ادامه داد: این سهمیه با نرخ سوم و از طریق کارت سوخت شخصی همان خودرو قابل بهره‌برداری خواهد بود.

مدیر روابط شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی اظهار کرد: ساماندهی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها با هدف مدیریت مصرف سوخت و هدفمندشدن تخصیص سهمیه در حال اجراست.

مجرمی بیان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود هنگام مراجعه به جایگاه‌ها، کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند و از آن استفاده کنند.