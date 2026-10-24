استاندار گیلان با اهدای لوح سپاس، از تلاش‌ها و عملکرد مدیرکل صدا و سیمای استان، به ویژه در شرایط حساس جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با اهدای لوح سپاس به دکتر تقی ربانی، مدیرکل صدا و سیمای استان، از تلاش‌های مستمر، مدیریت مسئولانه و خدمات شبانه‌روزی وی در انجام مأموریت‌های رسانه‌ای، به ویژه در شرایط خطیر و حساس جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تقدیر کرد.

در این لوح، همچنین از نقش مدیرکل صدا و سیمای گیلان در تقویت تعامل و هم‌افزایی با نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی و مسئول استان، با هدف کمک به حفظ ثبات، امنیت و آرامش عمومی قدردانی شده است.

این تقدیر در راستای ارج نهادن به تلاش‌های مجموعه صدا و سیمای گیلان در ایفای مسئولیت‌های رسانه‌ای و همکاری مؤثر با دستگاه‌های استانی در شرایط ویژه انجام شده است.