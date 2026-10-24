\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u00ab\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646\u00bb\u060c \u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635 \u062f\u0627\u0631\u062f\u061b \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u060c \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0642\u0627\u0628 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0644\u06cc.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc\u060c \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u0648 \u0642\u0637\u0628 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc\u060c \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0650 \u062c\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\n \n\u0633\u0627\u0648\u0647\n