طرح سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان آبادان همزمان با سراسر کشور، به‌صورت رسمی آغاز شد و تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با سراسر کشور، طرح سرشماری نفوس و مسکن، با هدف جمع‌آوری اطلاعات جمعیتی و مسکن، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای پیشرفت مناطق شهری و روستایی و توزیع بهتر امکانات و خدمات آغاز شد.

فرماندار ویژه آبادان گفت: در شهرستان آبادان پنج گروه سرشماری از ساعت ابتدایی صبح تا هفده با مراجعه به مناطق شهری و روستایی اطلاعات خانوار‌ها را ثبت می‌کنند.

خسرو پیرهادی افزود: این طرح تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و از شهروندان انتظار می‌رود با همکاری با مأموران سرشماری و ارائه اطلاعات دقیق و صحیح، در اجرای مطلوب این طرح ملی مشارکت کنند؛ چرا که اطلاعات امروز مبنای تصمیم‌گیری‌های فردا برای آبادان خواهد بود.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: این طرح امسال به روش ترکیبی، ثبتی‌مبنا و به دو صورت حضوری و مجازی برنامه ریزی شده است و در این مرحله، برخی اطلاعاتِ دریافت‌شده پیشین راستی‌آزمایی یا داده‌های ناقص تکمیل خواهد شد.

غلامرضا گودرزی خاطر نشان کرد: پیامک‌هایی که برای مردم ارسال می‌شود تنها از سرشماره رسمی مرکز آمار بوده و هیچ شکی در هویت آن نیست.

او گفت: ارسال پیامک یا مراجعه تنها برای کدملی‌هایی است که اطلاعات آنها در سامانه وجود ندارد یا صحت داده‌های آنها به حد اطمینان نرسیده است.

استاندار خوزستان هم بر اهمیت دقت آماری در مسیر پیشرفت استان تاکید کرد و از تغییر در شیوه برگزاری سرشماری نفوس امسال خبر داد.

سیدمحمدرضا موالی زاده روز در نشست سرشماری نفوس مسکن که به صورت وبیناری با حضور رییس جمهور برگزار شد بیان کرد: طرح سرشماری امسال با بهره‌گیری از داده‌های موجود و در دسترس اجرا خواهد شد تا دقت آماری برای برنامه‌ریزی‌های پیشرفت استان افزایش یابد.

وی اظهار کرد: برخلاف دوره‌های گذشته که سرشماری صرفا به صورت حضوری انجام می‌شد، در سال جاری رویکرد ترکیبی اتخاذ شده است.

استاندار خوزستان گفت: در این شیوه، بخشی از فرآیند سرشماری بر پایه تحلیل داده‌های موجود از جمله کد ملی، کد پستی و کد فعالیت اقتصادی انجام می‌شود و در بخش‌هایی نیز همچنان حضور میدانی صورت خواهد گرفت.

موالی‌زاده با اشاره به مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اجرای این طرح افزود: دستگاه‌های ذی‌ربط و فرمانداران در تمامی شهرستان‌ها موظف به همکاری کامل در این مسیر هستند تا فرآیند جمع‌آوری اطلاعات به بهترین نحو انجام شود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت دقت در آمار پایه خاطرنشان کرد: آمار، ستون اصلی برنامه‌ریزی است، لذا هرچه آمار‌ها دقیق‌تر و مطابق با واقعیت باشد، امکان برنامه‌ریزی صحیح برای حل مشکلات مردم و هدایت روند توسعه استان فراهم خواهد شد.

استاندار خوزستان تاکید کرد: هدف از این تغییر شیوه، دستیابی به اطلاعات جامع و کافی برای اتخاذ تصمیمات راهبردی است.

وی ضمن ابراز امیدواری برای همکاری گسترده مردم در این فرآیند، بر اهمیت نقش آمار دقیق در پیشگیری از هرگونه خطا در برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان تاکید کرد.

بر اساس آخرین آمار سرشماری، جمعیت استان خوزستان بیش از پنج میلیون نفر گزارش شده است.