به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی اسکو دلاور مازندرانی با غلبه بر کشتی گیر مجارستانی، راهی مرحله نیمه نهایی کشتی فرنگی قهرمانی جهان شد.

دیدار‌های مقدماتی روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، از صبح امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ در چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، آغاز شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو دلاور مازندرانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

اسکو در این مرحله به مصاف روبرت فریتش از مجارستان رفت و این کشتی گیر را ۵ بر ۱ شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. اسکو در این مرحله مقابل سنان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان مبارزه خواهد کرد.

دیدار‌های مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه عصر امروز در آستانه قراقستان برگزار می‌شود.

محمدهادی ساروی و فردین هدایتی دو دلاور دیگر مازندرانی هستند که فردا برای کشورمان در این مسابقات به روی تشک می‌روند.