به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان همچنین از حضور طرح‌های فناورانه از هر ۳۱ استان کشور در بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی خبر داد و گفت: این جشنواره از قدیمی‌ترین رویداد‌های حوزه فناوری کشور است و نام‌گذاری این جشنواره به نام شیخ بهایی به دلیل جایگاه این دانشمند بزرگ در تبدیل دانش به فناوری و استفاده از آن برای حل مسائل جامعه است.

احسان یزدیان با اشاره به نقش شیخ بهایی در سامان‌دهی مسائل اجتماعی و حقوقی زمان خود افزود: یکی از نمونه‌های شناخته‌شده اقدامات او، محاسبات دقیق برای تقسیم آب زاینده‌رود است که به تدوین طوماری انجامید و سال‌ها مبنای تقسیم آب این رودخانه بود. این طومار همچنان در مواردی مورد استناد قرار می‌گیرد.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ادامه داد: امروز نیز بحران آب یکی از چالش‌های جدی مناطق مرکزی ایران و بخش‌های دیگری از کشور است و بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه و فناورانه‌ای که دانشمندان گذشته برای حل مسائل به کار می‌گرفتند، می‌تواند در مواجهه با این چالش‌ها راهگشا باشد.

احسان یزدیان با اشاره به پیشینه جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی گفت: سابقه این رویداد به سال ۱۳۷۷ بازمی‌گردد که در ابتدا به‌صورت محلی در چند استان مرکزی کشور و با عنوان جشنواره کارآفرینی برگزار شد. نسل جدید این جشنواره از سال ۱۳۸۳ در سطح ملی شکل گرفت و واژه فن‌آفرینی نیز از همان زمان وارد ادبیات حوزه فناوری کشور شد.

وی با بیان اینکه بیستمین دوره ملی این جشنواره ششم وهفتم آبان ماه در اصفهان برگزار می‌شود، افزود: در طول دوره‌های گذشته، فناوران و شرکت‌هایی از استان‌های مختلف کشور در این رویداد حضور داشته‌اند و در دوره امسال نیز با مشارکت هر ۳۱ استان، دامنه حضور طرح‌های فناورانه به سراسر کشور گسترش یافته است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، افزودن مرحله استانی به فرایند برگزاری جشنواره را از ویژگی‌های مهم این دوره دانست و تاکید کرد: این رویکرد با تدبیر معاونت فناوری وزارت علوم و با هدف افزایش مشارکت استان‌ها اجرا شد. در همین راستا، دبیرخانه‌های استانی شکل گرفت و پس از فراخوان، سه رویداد منطقه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور و سایر بخش‌های پیش‌بینی‌شده برگزار شد.

احسان یزدیان با اشاره به مشارکت پارک‌های علم و فناوری استان‌ها در فرایند داوری و برگزاری رویداد‌های منطقه‌ای گفت: پیش از برگزاری آیین اصلی جشنواره، بیش از چهار میلیارد تومان جایزه در مراحل منطقه‌ای میان فناوران توزیع شده است. با احتساب جوایز مرحله نهایی، مجموع جوایز نقدی این دوره به بیش از ۱۲ میلیارد تومان می‌رسد و تسهیلاتی نیز در قالب حمایت از شرکت‌های برگزیده در نظر گرفته شده است.

وی استفاده از هوش مصنوعی در فرایند ارزیابی طرح‌ها را از دیگر ویژگی‌های این دوره برشمرد و گفت: در سامانه جدید داوری جشنواره، از ابزار‌های هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار داوران استفاده شده است تا ارزیابی طرح‌ها با دقت بیشتری انجام شود و ابعاد مختلف طرح‌های فناورانه بهتر مورد بررسی قرار گیرد.

یزدیان با اشاره به پیش‌بینی جایزه ویژه کارگزاران تجاری‌سازی فناوری در این دوره اظهار کرد: یکی از چالش‌های زیست‌بوم فناوری کشور، اتصال شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، به‌ویژه شرکت‌های نوپا، به بازار است. این شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود به بازیگرانی نیاز دارند که بتوانند در زمینه تجاری‌سازی، بازاریابی و ایجاد ارتباط با بازار به آنها کمک کنند.

وی افزود: جایزه ویژه کارگزاران تجاری‌سازی فناوری با همکاری اتاق بازرگانی در این دوره پیش‌بینی شده است تا نقش این گروه در توسعه زیست‌بوم فناوری کشور تقویت شود و توجه بیشتری به فعالان این حوزه صورت گیرد.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان همچنین از برگزاری چند رویداد جانبی هم‌زمان با جشنواره خبر داد و گفت: اجلاس مراکز رشد و بررسی تجربه‌های مراکز رشد نوین کشور و نیز برنامه‌های مرتبط با سی‌سالگی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد است.

یزدیان با اشاره به اهمیت تبادل تجربه میان فعالان زیست‌بوم فناوری اظهار کرد: گردهمایی مدیران و فعالان مراکز رشد می‌تواند زمینه انتقال تجربه، ایجاد تحول در فعالیت پارک‌های علم و فناوری و شکل‌گیری سیاست‌گذاری‌های جدید در این حوزه را فراهم کند.

وی همچنین از برگزاری رویدادی با عنوان آینده فناوری خبر داد و گفت: در این برنامه، فناوران موفق کشور تجربه‌های خود را به‌ویژه در زمینه امیدآفرینی و انتقال تجربه به نسل جدید فعالان حوزه فناوری ارائه می‌کنند. در کنار معرفی موفقیت‌ها و رویش‌های زیست‌بوم فناوری، باید به تجربه شکست‌ها و ریزش‌ها نیز توجه کرد؛ زیرا بررسی این تجربه‌ها می‌تواند برای نسل جدید فناوران آموزنده باشد.

یزدیان با اشاره به برنامه‌های سرمایه‌گذاری در جشنواره بیستم افزود: دو مجموعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مرتبط با بانک پاسارگاد و گروه‌های وابسته نیز در رویداد‌های سرمایه‌گذاری جشنواره مشارکت دارند. طرح‌های متعددی به این رویداد‌ها ارائه شده است و انتظار می‌رود علاوه بر معرفی برخی سرمایه‌گذاری‌های پیشین، طرح‌های جدیدی نیز وارد فرایند تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شوند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه جشنواره گفت: حدود ۳۰ شرکت راه‌یافته به مرحله نهایی به همراه شرکت‌های حاضر در بخش‌های دیگر جوایز، در مجموع نزدیک به ۵۰ شرکت را تشکیل می‌دهند که در نمایشگاه بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی حضور خواهند داشت. برگزیدگان نهایی جشنواره سال ۱۴۰۵ نیز در آیین پایانی معرفی می‌شوند.