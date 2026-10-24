سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا امروز دوم آبان، به صورت بر خط با حضور رئیس جمهور همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در آیین برخط آغاز این طرح ملی با تأکید بر ضرورت استفاده از داده‌های دقیق در برنامه‌ریزی و مدیریت کشور گفت: ثبت و مستندسازی فعالیت‌ها، امکان مدیریت، نظارت، ارزیابی و اصلاح امور را فراهم می‌کند و مسئولان حوزه برنامه‌ریزی و بودجه در تعیین مسیر آینده کشور نقش مهمی دارند.

در استان اصفهان نیز مهدی جمالی‌نژاد، استاندار با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در ارائه اطلاعات صحیح گفت: هرچه اطلاعات جمع‌آوری‌شده دقیق‌تر و به‌موقع‌تر باشد، مدیران و مسئولان امکان بیشتری برای برنامه‌ریزی واقع‌بینانه خواهند داشت.

وی افزود: آمار معتبر می‌تواند وضعیت معیشت مردم، شرایط مسکن، اشتغال، تولید و دیگر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را روشن کند و زمینه شناخت بهتر نیاز‌ها و ظرفیت‌های مناطق مختلف را فراهم آورد.

جمالی نژاد با اشاره به نقش اطلاعات دقیق در تصمیم‌گیری‌های اجرایی ادامه داد: داده‌های معتبر به دولت کمک می‌کند مناطق نیازمند حمایت و خدمات بیشتر را شناسایی کند و برای بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های درآمدزایی مناطق مختلف برنامه‌ریزی داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان و نماینده تام‌الاختیار مرکز آمار ایران در استان گفت:از مجموع حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار اصفهان، اطلاعات حدود ۷۵ هزار خانوار، معادل پنج درصد خانوارها، به‌صورت هدفمند و با مراجعه حضوری بررسی می‌شود.

رامین میرزایی افزود: این بررسی‌ها برای تکمیل اطلاعات ناقص، راستی‌آزمایی داده‌ها و ارزیابی شاخص‌هایی ازجمله نرخ بیکاری، سطح تحصیلات و نوع انرژی مصرفی خانوار‌ها اجرا خواهد شد.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای اصفهان

وی ادامه داد: اجرای این روش موجب کاهش حدود ۹۰ درصدی هزینه‌های سرشماری می‌شود و برای حدود ۹۵ درصد منازل استان نیازی به مراجعه حضوری مأموران نیست. سرپرستان خانوار‌هایی که اطلاعات ثبتی آنها ناقص است، از طریق پیامک رسمی مرکز آمار ایران مطلع می‌شوند و طبق اعلام مسئولان، ۱۰ روز برای تکمیل اطلاعات خود از طریق سامانه «دولت من» فرصت دارند.

میرزایی گفت: مأموران رسمی آمارگیری نیز کارت شناسایی هولوگرام‌دار و کد هشت رقمی دارند و شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ‎مربوط به هویت آنان را بررسی کنند.

مسئولان تأکید کرده‌اند اطلاعات گردآوری‌شده محرمانه است و تنهادر اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌گیرد و کاربرد مالیاتی ندارد.

این سرشماری برای نخستین بار در کشور به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود؛ روشی که با استفاده از داده‌های موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و تطبیق اطلاعات آنها، امکان شناخت دقیق‌تر جمعیت و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار‌ها را فراهم می‌کند و نیاز به مراجعه حضوری گسترده مأموران آمارگیری را کاهش می‌دهد.

در روش ثبتی‌مبنا، اطلاعات سامانه‌هایی مانند املاک و اسکان، ثبت احوال، فراجا، وزارت کشور و شرکت ملی پست، همراه با داده‌های دیگر دستگاه‌های اجرایی، مبنای شمارش جمعیت قرار می‌گیرد.

مرحله نخست این سرشماری از ۲۵ مهر به‌صورت داده‌محور آغاز شده بود و از امروز، مرحله پایش میدانی و مراجعه هدفمند مأموران آمارگیری نیز شروع شده است.