به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نیر الهامی در مراسم اختتامیه نمایشگاه ملی پوشاک گوهرشاد ارومیه با اشاره به استقبال پرشور شهروندان در روزهای برگزاری نمایشگاه و تقارن روز پایانی با روز خانواده از تحقق دستاوردهای اقتصادی قابل توجه این نمایشگاه خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده تنها در طول روزهای برگزاری نمایشگاه نزدیک به ۶ میلیارد تومان فروش ثبت شده است که این امر نشان‌دهنده پتانسیل بالای اقتصادی صنعت پوشاک عفیفانه و استقبال خانواده‌ها است.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری این نمایشگاه تنها گامی مقطعی در راستای پاسخگویی به دغدغه‌های شهروندان بوده است از رایزنی با مسئولان ذی‌ربط برای تأسیس و اختصاص محل‌های دائمی عرضه پوشاک ایرانی_اسلامی ویژه بانوان، آقایان، نوجوانان و کودکان خبر داد.

الهامی افزود: تعداد مراکز تولید و عرضه البسه ایرانی_اسلامی در استان طی سال‌های اخیر از ۲ الی ۳ مرکز به بیش از ۱۵ مرکز فعال افزایش یافته که گواهی بر رشد کیفی و کمی این حوزه است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همچنین با اشاره به موفقیت تولیدکنندگان بومی و شکل‌گیری قراردادهای تجاری میان غرفه‌داران داخلی و خارج از استان، گفت: یکی از تولیدکنندگان زن استان که سال گذشته با نمونه‌های محدود در نمایشگاه حضور یافته بود امسال با راه‌اندازی کارگاهی بزرگ در شهرک صنعتی ارومیه زمینه اشتغال کثیر بانوان را فراهم کرده است که نشان از اثر مثبت این نمایشگاه است.