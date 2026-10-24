سفیر همدلی صنعت برق ایران در قالب پویش ملی قرار همدلی با هدف ترویج فرهنگ مصرف صحیح و مسئولانه برق، به شهر ساری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سفیر همدلی صنعت برق ایران در قالب پویش ملی «قرار همدلی» با هدف ترویج فرهنگ مصرف صحیح و مسئولانه برق، به شهر ساری رسید و با همراهی دوندگانی دیگر مسیر بلوارامیرمازندرانی را پیمود و مردم مسئولان و همکاران شرکتهای برق منطقه ای و توزیع مازندران از او به گرمی استقبال کردند.

مجتبی یادگاری ازنیروهای مهندسی شرکت توزیع برق استان مرکزی ، دونده و سفیر همدلی صنعت برق ایران، در ادامه سفر ۳۱ روزه خود در قالب پویش ملی قرار همدلی، امروز به ساری رسید.

این پویش در مازندران با شعار بهینه مصرف کنیم تا خانه های مان روشن بماند و با هدف فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی، از اراک آغاز شده است و قرار است با عبور از استان‌های کشور، پیام مسئولیت‌پذیری در مصرف برق را با بهره‌گیری از ظرفیت ورزش و ارتباط مستقیم با مردم به سراسر ایران منتقل کند.

پویش ملی قرار همدلی می‌کوشد با پیوند دادن ورزش، مسئولیت اجتماعی و فرهنگ‌سازی، توجه افکار عمومی را به اهمیت برق به‌عنوان سرمایه‌ای ملی جلب کند و ضرورت مصرف متعادل و آگاهانه این انرژی را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل سازد.

یادآور می شود این سفیر همدلی در ادامه از مازندران به مقصد گلستان مسیر را می پیماید.