اعضای پیکر جوان ۳۵ ساله روستای نورآباد شهرستان مُهر فارس ، به چهار بیمار حیات دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اعضای بدن مرحوم محسن گله دار عبدالله پور، جوان ۳۵ ساله اهل روستای نورآباد بخش وراوی شهرستان مهر که به دلیل بیماری دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش در بیمارستان بوعلی سینای شیراز به چهار بیمار اهدا شد.

۲ قرنیه، کلیه‌ها و بخشی از پوست او به چهار بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.