به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: آزمون دومین دورۀ آزمون بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ویژۀ دانشجویان بین‌الملل در سال ۱۴۰۵ جمعه ۸ آبان (در داخل کشور شامل شهرهای: تهران، مشهد و کرمانشاه و خارج از کشور در کشور عراق (شهر بغداد) (در نوبت‌های صبح و بعدازظهر) برگزار خواهد شد.

کارت شرکت در آزمون متقاضیان این آزمون بر اساس مندرجات بند «الف» این اطلاعیه بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی باید مطابق بند «ب» همین اطلاعیه اقدام کنند. آدرس محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده است.

لازم به توضیح است، این آزمون در حوزه‌های داخل و خارج از کشور به روش مبتنی بر کاغذ برگزار خواهد شد. زمان شروع آزمون به شرح ذیل است:

۱- آزمون در حوزه‌های داخل و خارج از کشور (به وقت ایران)، نوبت صبح در ساعت ۸:۳۰ و نوبت بعدازظهر در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت ایران شروع خواهد شد.

الف) نحوه و زمان پرینت راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت‌های شرکت در آزمون متقاضیان به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵لغایت روز پنج‌شنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۷برای مشاهده و پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قرار خواهد گرفت. متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به تارنمای مذکور مراجعه نموده و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت‌نام (۱۲ رقمی) و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و شماره گذرنامه، یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. راهنمای شرکت در آزمون حاوی شرایط و ضوابط آزمون و همچنین اطلاعات مربوط به تعداد دفترچه‌های سؤال و پاسخنامه و مدت پاسخ‌گویی به آنها است.

متقاضیان حوزۀ خارج از کشور (کشور عراق – شهر بغداد) لازم است برای دریافت کارت شرکت در آزمون خود در روز پنج‌شنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۷به آدرس مندرج در جدول شماره ۲ بند «ب» این اطلاعیه مراجعه نمایند.

ب) رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

چنانچه متقاضیان مغایرتی در اطلاعات ثبت‌نامی خود با مندرجات کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند باید موارد اصلاحی را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۸از طریق سیستم پاسخ‌گویی به نشانی: request.sanjesh.org ارسال کنند. همچنین درصورت وجود مغایرت در عکس روی کارت لازم است با همراه داشتن دو قطعه عکس در صبح روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۸و قبل از برگزاری آزمون، به مسئول برگزاری این آزمون (با توجه به جدول ذیل) مراجعه کنند تا نسبت به بررسی موضوع اقدام شود.

یادآوری مهم: متقاضیان حوزه‌های داخل کشور که شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام خود را فراموش نموده‌اند، می‌توانند برای دریافت شماره پرونده با شماره تلفن ۳۶۲۷۰۰۹۴ با پیش شماره ۰۲۶ تماس حاصل نمایند.

متقاضیان حوزه‌های داخل کشور در صورتی که مشکلی در پرینت کارت خود مشاهده نمودند، برای پیگیری لازم است با شماره تلفن ۳۶۲۷۰۰۹۴ با پیش شماره ۰۲۶ تماس حاصل نمایند. متقاضیان حوزه‌های خارج از کشور لازم است، برای رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون خود در روز پنج‌شنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۷به آدرس مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه کنند.