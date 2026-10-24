مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از ثبت ۲۷.۳ میلی‌متر بارش از ابتدای سال آبی جاری تا اول آبان ماه با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید رستگاری با اشاره به میزان بارش‌های ثبت شده در سال آبی جاری در مقایسه با درازمدت افزود: بارش‌های ثبت شده در سال آبی جاری نسبت به دراز مدت ۶۲.۲ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به میزان بارش‌های ثبت شده در حوضه‌های آبریز استان گفت: در این بازه زمانی در حوضه آبریز ارس ۲۳.۲میلی‌متر، حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۲۶.۷ میلی‌متر و در حوضه زاب ۳۶.۶ میلی‌متر بارش ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته در هر سه حوزه شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی بارش‌ها هستیم.

رستگاری با اشاره به اجرای عملیات لایروبی زهکش‌ها و نقش این اقدام در جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل بارندگی و ضرورت آمادگی برای عبور ایمن جریان‌های سطحی، عملیات لایروبی و پاک‌سازی در راستای پویش «رودِ روان» و با هدف افزایش ظرفیت عبور آب و کاهش خطرات احتمالی ناشی از سیلاب در استان انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نگهداری مستمر مجاری انتقال آب‌های سطحی افزود: پاک‌سازی مسیرهای هدایت آب، رفع موانع و جلوگیری از انباشت زباله و نخاله در این مجاری، نقش مهمی در کاهش آب‌گرفتگی و مدیریت رواناب‌های شهری دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بر ضرورت همکاری شهروندان در حفظ پاکیزگی مجاری آب و خودداری از تخلیه زباله و نخاله در مسیر رودخانه‌ها، زهکش‌ها و کانال‌های هدایت آب تأکید کرد.