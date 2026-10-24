به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره، وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد حمله رژیم عربستان به فانوس دریایی جزیره میون نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه است.

وزارت خارجه یمن افزود، راجع به ادامه نظامی سازی تنگه باب المندب و دریای سرخ و تبدیل آنها به میدان جنگ هشدار می‌دهیم. تاکید می‌کنیم که دریانوردی در باب المندب و دریای سرخ امن است و رژیم سعودی امنیت آن را تهدید می‌کند.