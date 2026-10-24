رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر اهمیت سلامت جسمانی در محیط دانشگاه گفت: تقویت آمادگی جسمانی و ارتقای سلامت، در کنار افزایش تعامل و مشارکت میان اعضای جامعه دانشگاهی، از اهداف این اداره در دوره جدید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به کسب هفت مدال در رقابت‌های ورزشی دانشجویان کشور و برگزاری موفق المپیاد ورزش‌های فناورانه گفت: مشارکت دانشجویان در طراحی و اجرای برنامه‌های ورزشی، زمینه‌ساز شکل‌گیری تجربه‌های جدیدی در دانشگاه شده است؛ تجربه‌هایی که اکنون در برگزاری رویداد‌های ورزشی دانشگاه‌های دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

علی احسانی در مراسم اختتامیه برنامه‌های ورزشی این دانشگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی، با اشاره به تغییر رویکرد این اداره در برگزاری فعالیت‌های ورزشی افزود: در سال‌های گذشته، برنامه‌های هفته تربیت بدنی عمدتاً به برگزاری فعالیت‌هایی مانند فوتبال دستی و تنیس روی میز در راهرو‌های دانشگاه محدود می‌شد، اما با پیشنهاد همکاران اداره ورزش و تندرستی و اعضای انجمن‌های ورزشی دانشجویی، تصمیم گرفتیم شیوه متفاوتی را برای اجرای این برنامه‌ها در پیش بگیریم.

وی گفت: هدف این بود که فضایی تازه برای حضور دانشجویان، استادان و کارکنان ایجاد شود و فعالیت‌های ورزشی دانشگاه از قالب‌های معمول خارج شود. بازخورد‌های دریافتی از برنامه‌های امسال نیز نشان داد که این رویکرد با استقبال خوبی مواجه شده است.

کسب هفت مدال در رقابت‌های ورزشی دانشجویان کشور

احسانی با اشاره به فعالیت‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تابستان امسال گفت: همکاران اداره ورزش و تندرستی در طول سال و حتی در تعطیلات تابستان نیز درگیر برنامه‌ریزی و اجرای رویداد‌های ورزشی هستند. در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور، دانشجویان پسر در شاهرود و دانشجویان دختر در مشهد به رقابت پرداختند و در مجموع هفت مدال کسب کردند که افتخاری برای دانشگاه بود.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این رقابت‌ها افزود: کسب رتبه نهم در میان حدود ۱۷۰ دانشگاه کشور، آن هم در شرایطی که دانشگاه فاقد رشته تربیت بدنی است و برخلاف برخی دانشگاه‌های بزرگ، از دانشکده تخصصی تربیت بدنی برخوردار نیست، دستاورد قابل توجهی به شمار می‌رود.

رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ورزشی و استفاده از مربیان توانمند اظهار کرد: در تلاشیم از مربیان حرفه‌ای در رشته‌های مختلف استفاده کنیم. در رشته بدمینتون نیز از یک مربی توانمند بهره گرفته‌ایم و برنامه داریم این رویکرد را در سایر رشته‌های ورزشی هم دنبال کنیم.

توسعه فضا‌های ورزشی و تجهیز سالن‌های دانشگاه

احسانی با اشاره به برنامه‌های دانشگاه برای توسعه امکانات ورزشی گفت: یکی از فضا‌های دانشگاه که برای فعالیت‌های دیگر در اختیار دانشکده شیمی قرار گرفته بود، پس از حدود ۱۵ سال در حال بازگشت به مجموعه ورزشی است. با بازپس‌گیری این فضا، حدود ۲۰۰ مترمربع به فضای قابل استفاده ورزشی دانشگاه اضافه خواهد شد.

وی افزود: برنامه داریم این فضا را برای توسعه فعالیت‌های ورزشی، از جمله رشته‌هایی مانند بیلیارد و تیراندازی، تجهیز کنیم. همچنین، برای تجهیز و تکمیل فضای اختصاص‌یافته به بازی‌های رایانه‌ای و ایجاد امکانات بیشتر در این مجموعه برنامه‌ریزی شده است.

رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر نقش دانشجویان در پیشبرد برنامه‌های ورزشی گفت: تجربه برگزاری نخستین دوره مسابقات ورزشی درون‌دانشگاهی و المپیاد ورزش‌های فناورانه نشان داد که پیشنهاد‌ها و مشارکت دانشجویان تا چه اندازه می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌ها کمک کند. این رویداد‌ها با همکاری دانشجویان و همکاران اداره ورزش برگزار شدند و تجربه به‌دست‌آمده از آنها در برنامه‌های ورزشی دیگر دانشگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ورزش؛ فرصتی برای تعامل دانشجویان، استادان و کارکنان

احسانی با اشاره به برگزاری مسابقات مشترک میان گروه‌های مختلف دانشگاهی در هفته تربیت بدنی اظهار کرد: امسال تلاش کردیم در برخی رشته‌ها، تیم‌هایی متشکل از دانشجو، استاد و کارمند تشکیل دهیم تا افراد با موقعیت‌های مختلف دانشگاهی در کنار یکدیگر رقابت کنند.

وی افزود: در مسابقات والیبال نیز بیش از ۱۲ تیم حضور داشتند و این شیوه برگزاری، فضای متفاوتی در دانشگاه ایجاد کرد. هدف ما این است که فعالیت‌های ورزشی، علاوه بر تقویت آمادگی جسمانی، به افزایش تعامل و مشارکت میان اعضای جامعه دانشگاهی نیز کمک کند.

رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با قدردانی از هم

کاری انجمن‌های ورزشی دانشجویی خاطرنشان کرد: بدون مشارکت دانشجویان، اجرای چنین برنامه‌هایی امکان‌پذیر نبود. حضور آنها در کنار کارکنان اداره ورزش، به شکل‌گیری ایده‌های تازه و اجرای برنامه‌هایی منجر شده است که پیش از این در دانشگاه سابقه نداشت.

احسانی: ورزش را نباید به دوران جوانی محدود کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اهمیت فعالیت بدنی مستمر، ورزش را یکی از عوامل مؤثر در حفظ سلامت جسمی و کیفیت زندگی دانست و گفت: دانشجویان باید در کنار تلاش برای موفقیت‌های علمی و شغلی، به سلامت خود نیز توجه داشته باشند؛ چراکه برخورداری از امکانات و دستاورد‌های مادی، بدون حفظ سلامتی نمی‌تواند کیفیت مطلوبی از زندگی را تضمین کند.

احسانی با اشاره به مشکلات جسمانی ناشی از کم‌تحرکی در سنین بالاتر افزود: بسیاری از مشکلاتی که افراد در میانسالی و سالمندی با آن مواجه می‌شوند، با سبک زندگی و میزان فعالیت بدنی آنها ارتباط دارد. از این‌رو، لازم است ورزش از دوران دانشجویی به بخشی از برنامه روزانه افراد تبدیل شود.

وی با اشاره به میزان مشارکت دانشجویان دختر در فعالیت‌های ورزشی دانشگاه اظهار کرد: با وجود فراهم شدن فضا‌ها و رشته‌های ورزشی برای دانشجویان دختر، میزان مشارکت آنها همچنان کمتر از حد انتظار است. امیدواریم با گفت‌و‌گو با دانشجویان و شناسایی موانع موجود، بتوانیم زمینه حضور بیشتر آنها را فراهم کنیم.

رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان با قدردانی از کارکنان، مربیان، انجمن‌های ورزشی دانشجویی و سایر افرادی که در برگزاری برنامه‌های ورزشی مشارکت داشتند، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری‌ها، امکانات و فعالیت‌های ورزشی دانشگاه بیش از گذشته توسعه یابد.