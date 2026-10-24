معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۱۰ هزار مگاوات تا پایان سال خبر داد و گفت: با احتساب نیروگاه‌هایی که تا پایان سال وارد مدار می‌شوند، ۱۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آرش کردی، با اشاره به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به بیش از ۶ هزار مگاوات، توسعه این منابع را از محور‌های مهم برنامه‌ریزی وزارت نیرو دانست و بر نقش آن در تقویت ظرفیت تولید برق و پایداری شبکه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تعامل میان قوای مقننه و مجریه گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت دو محور اصلی حرکت و پیشرفت کشور هستند و تعامل مؤثر میان این دو قوه، زمینه تدوین و اجرای قوانینی را فراهم می‌کند که با واقعیت‌های جامعه و نیاز‌های کشور انطباق بیشتری داشته باشند.

معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیروبا تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: رسانه‌ها به‌عنوان حلقه ارتباطی میان وزارت نیرو، نمایندگان مجلس و مردم، در انتقال اطلاعات، انعکاس مطالبات عمومی و آگاهی‌بخشی درباره اقدامات و دستاورد‌های دستگاه‌ها نقش مهمی دارند.

کردی با اشاره به اهمیت راهبردی زیرساخت‌های آب و برق افزود: این زیرساخت‌ها به دلیل نقش مستقیم در زندگی مردم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و در جریان جنگ تحمیلی نیز هدف حملات قرار گرفتند.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت آب و برق در دوران حملات گفت: کارکنان وزارت نیرو با روحیه مسئولیت‌پذیری برای استمرار خدمت‌رسانی به مردم تلاش کردند و در این مسیر، هشت شهید تقدیم کشور شد.

معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیروبا اشاره به آسیب‌دیدگی بخش‌هایی از شبکه‌های آب و برق افزود: کارکنان صنعت برق با تلاش شبانه‌روزی و حضور مستمر در میدان، در بسیاری از موارد توانستند شبکه‌های آسیب‌دیده را در کمتر از دو ساعت ترمیم و برق را دوباره برقرار کنند.

میزان ناترازی برق کشور پیش از آغاز حملات را حدود ۲۰ هزار مگاوات اعلام کرد و گفت: متخصصان صنعت برق با اتکا به توان فنی و عملیاتی خود و حمایت دولت چهاردهم، برای رفع سریع آسیب‌ها و استمرار تأمین برق مشترکان تلاش کردند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه منابع جدید تولید برق افزود: محدودیت‌های مرتبط با تأمین سوخت و ضرورت حفاظت از محیط زیست، اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش داده است.

معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیروبا بیان اینکه ایران از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه این منابع برخوردار است، گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد ظرفیت بالقوه کشور برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حدود ۲۰۰ هزار مگاوات می‌رسد.

کردی افزود: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور که در ابتدای روند توسعه مورد اشاره حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات بود، اکنون به بیش از ۶ هزار مگاوات افزایش یافته است و برنامه‌ریزی‌ها برای رساندن این ظرفیت به ۱۰ هزار مگاوات تا پایان سال ادامه دارد.

وی تأکید کرد: با تحقق این هدف، مأموریت پیش‌بینی‌شده در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.

معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو همچنین افزود: با احتساب نیروگاه‌هایی که تا پایان سال وارد مدار می‌شوند، ۱۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد شد؛ اقدامی که در تقویت توان تولید و بهبود شرایط تأمین برق نقش مؤثری خواهد داشت.

کردی با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده برای مدیریت ناترازی برق گفت: اقدامات وزارت نیرو در بخش تولید، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت مصرف، به کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده بر شبکه برق در تابستان امسال منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد روز‌های اعمال محدودیت و مدت‌زمان آن در مقایسه با دوره پیشین کاهش یافته است.

وی توسعه تجهیزات هوشمند اندازه‌گیری را از دیگر اقدامات مؤثر در مدیریت مصرف برق دانست و افزود: تاکنون ۷.۵ میلیون کنتور هوشمند در دولت چهاردهم نصب شده است که زمینه پایش دقیق‌تر مصرف و بهبود مدیریت شبکه را فراهم می‌کند.

معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیروبا اشاره به اهمیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها گفت: پارسال کمترین آثار ناترازی سوخت در این بخش مشاهده شد و سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها با هدف تأمین برق و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت تولید انجام گرفت. به گفته کردی، همکاری و حمایت مجلس شورای اسلامی نیز در تحقق این موضوع مؤثر بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی صنعت برق برای مواجهه با تهدید‌های احتمالی افزود: وزارت نیرو برای مقابله با شرایط اضطراری و حفظ پایداری شبکه برق، سناریو‌های مختلفی تدوین کرده است.

معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرومشارکت بخش خصوصی را یکی از محور‌های اصلی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود و واگذاری نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار دارد.

معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو افزود: فراهم‌کردن زمینه جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از رویکرد‌های دولت چهاردهم است و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران می‌تواند روند توسعه ظرفیت‌های جدید تولید برق را سرعت ببخشد.

کردی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت ظرفیت تولید برق و پایداری تأمین انرژی تأکید کرد.