وزیر میراث‌فرهنگی با اعلام تعهد ایران برای جذب ۲ میلیون گردشگر سلامت و دستیابی به ۶ میلیارد دلار درآمد از این حوزه تا پایان سال ۱۴۰۷، بر ضرورت تقویت همکاری نظام بانکی با صنعت گردشگری تاکید کرد و گفت: دولت حامی توسعه گردشگری و مصوبات مهمی برای پشتیبانی از این صنعت در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در نشست با مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد بانک ملت، با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی و ارزآوری گردشگری و تبیین زمینه‌های همکاری مشترک میان این بانک و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تأمین مالی زیرساخت‌های گردشگری، توسعه گردشگری سلامت، انتشار اوراق سپرده خاص، گسترش کارت سفر و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی را از مهم‌ترین محور‌های همکاری پیش‌رو برشمرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: اگر قرار است مسیر پیشرفت اقتصادی کشور با شتاب بیشتری طی شود، باید زمینه‌های ارزآوری پایدار را تقویت کنیم. از سه حوزه ماموریتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دو حوزه ظرفیت ارزآوری دارند و گردشگری، به‌ویژه گردشگری سلامت، می‌تواند نقشی مؤثر در افزایش درآمد‌های ارزی کشور ایفا کند.

او با تاکید بر جایگاه راهبردی گردشگری سلامت در اقتصاد ملی افزود: تعهد ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۷، زمینه جذب ۲ میلیون گردشگر سلامت و تحقق ۶ میلیارد دلار درآمد از این حوزه فراهم شود. هرچند جنگ و شرایط خاص کشور در مسیر تحقق اهداف گردشگری وقفه ایجاد کرده است، معتقدیم از این شرایط عبور خواهیم کرد و می‌توانیم ظرفیت‌های بالقوه کشور را به فرصت‌های بالفعل اقتصادی تبدیل کنیم.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت تاب‌آوری و پویایی گردشگری ایران تصریح کرد: با وجود شرایط دشوار دو سال گذشته، حدود ۱۲.۵ میلیون گردشگر وارد کشور شدند. همچنین در ایام نوروز، بیش از ۳۶ میلیون ایرانی به سفر رفتند که این آمار بیانگر گستردگی تقاضای سفر داخلی و ظرفیت قابل‌توجه گردشگری در اقتصاد کشور است.

گردشگری سلامت؛ فرصت راهبردی برای ارزآوری و همکاری بانکی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با برشمردن مزیت‌های رقابتی ایران در گردشگری سلامت گفت: هزینه مناسب خدمات و سفر، برخورداری از بیمارستان‌های مجهز و حضور پزشکان حاذق و متخصص، از مهم‌ترین مزیت‌های ایران برای جذب گردشگران سلامت است. این ظرفیت‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی منسجم، سامان‌دهی خدمات و مشارکت مؤثر بخش مالی، به یکی از پیشران‌های درآمد ارزی کشور تبدیل شوند.

او با اشاره به ضرورت سامان‌دهی ساختار فعالیت در این حوزه افزود: یکی از مشکلات گردشگری سلامت، ورود واسطه‌ها و شکل‌گیری ناهنجاری‌هایی بوده که بر کیفیت خدمات و انسجام این بازار تاثیر گذاشته است. در همین راستا، تصویب آیین‌نامه نظام گردشگری سلامت در هیئت دولت، گامی مهم برای سامان‌دهی این حوزه و ایجاد زمینه توسعه هدفمند آن به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری با دعوت از بانک ملت برای ورود هدفمند به این عرصه تاکید کرد: انتظار داریم بانک ملت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و تخصصی خود، در توسعه گردشگری سلامت نقش‌آفرینی کند. ایجاد سازوکار‌های مناسب برای تأمین مالی و پشتیبانی از خدمات این حوزه، می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در بازار منطقه‌ای گردشگری سلامت کمک کند.

او همچنین توسعه کارت سفر را یکی دیگر از زمینه‌های همکاری مشترک دانست و خاطرنشان کرد: بانک ملت می‌تواند با حفظ منافع و ملاحظات اقتصادی خود، در طراحی و اجرای سازوکار‌های مالی مرتبط با سفر مشارکت کند. توسعه ابزار‌های مالی متناسب با نیاز گردشگران، از جمله کارت سفر، ظرفیت آن را دارد که به تقویت تقاضای سفر و رونق کسب‌وکار‌های گردشگری کمک کند.

تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام؛ ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری، انتشار اوراق سپرده خاص و گسترش همکاری با نظام بانکی را از محور‌های موردنظر وزارتخانه عنوان کرد و گفت: در دو سال گذشته طرح‌های مهمی در حوزه گردشگری به بهره‌برداری رسیده است، با این حال، همچنان طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد داریم که تکمیل آنها برای افزایش ظرفیت اقامتی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری ضروری است.

او با تاکید بر ضرورت طراحی ابزار‌های مالی متناسب با نیاز این طرح‌ها افزود: تکمیل طرح‌هایی که بخش عمده مسیر اجرایی خود را طی کرده‌اند، می‌تواند با بهره‌گیری از منابع مالی هدفمند، به افزایش ظرفیت خدمات گردشگری و تسریع در بازگشت سرمایه کمک کند. در این مسیر، تعامل میان وزارتخانه و بانک ملت می‌تواند زمینه‌ساز تعریف الگو‌های مؤثر تامین مالی باشد.

صالحی‌امیری همچنین از آغاز روند توسعه مجتمع‌های ترکیبی گردشگری به‌عنوان یکی از تحولات حوزه سرمایه‌گذاری یاد کرد و گفت: مجوز این مدل از مجتمع‌ها دریافت شده است و این اقدام می‌تواند افق تازه‌ای در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایجاد کند.

او با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری در بخش اقامت اظهار کرد: تجهیزات هتلی وارداتی مشمول تعرفه صفر گمرکی شده‌اند و این قبیل مشوق‌ها در افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری مؤثر بوده‌اند. بازگشت سرمایه در برخی طرح‌های هتلداری نیز قابل‌توجه است و در بعضی شهرها، دوره بازگشت سرمایه به حدود سه سال می‌رسد.

پیوند گردشگری روستایی و صنایع‌دستی با تامین مالی هدفمند

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، توسعه اقتصاد روستایی و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک را از دیگر زمینه‌های همکاری با بانک ملت برشمرد و با اشاره به بند ۳ تبصره ۱۵ گفت: رویکرد ما بر تحقق شعار «هر روستا، یک بوم‌گردی و یک کارگاه صنایع‌دستی» استوار است. در حال حاضر، حدود ۳ هزار واحد بوم‌گردی و ۳۷ هزار کارگاه صنایع‌دستی در کشور فعالیت دارند که توسعه و تقویت آنها می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد جوامع محلی کمک کند.

او افزود: پیوند ظرفیت‌های گردشگری روستایی با تولید صنایع‌دستی، علاوه بر تقویت اقتصاد محلی، زمینه توزیع متوازن‌تر منافع گردشگری را فراهم می‌کند. تحقق این هدف به سازوکار‌های تأمین مالی متناسب با مقیاس فعالیت‌های روستایی و حمایت از کسب‌وکار‌های خرد نیاز دارد، حوزه‌ای که بانک‌ها می‌توانند در آن نقشی مؤثر ایفا کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به تمرکز برنامه‌های کشور برای جذب گردشگران خارجی بر بازار‌های آسیای میانه، قفقاز، کشور‌های همسایه و چین تصریح کرد: صنعت گردشگری بر سه مؤلفه جذابیت، زیرساخت و امنیت استوار است. برای توسعه بازار گردشگری ایران باید این سه مؤلفه را به‌صورت هم‌زمان تقویت کنیم و با شناخت دقیق بازار‌های هدف، ظرفیت‌های کشور را به فرصت‌های پایدار جذب گردشگر تبدیل کنیم.

مرز‌های مشترک با عراق؛ ظرفیت مغفول برای توسعه اقتصاد محلی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اهمیت پیوند‌های گردشگری ایران و عراق گفت: روابط گردشگری با کشور‌های همسایه، به‌ویژه عراق، از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری ورودی برخوردار است. روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از مرز خرمشهر تردد می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از این جریان با گردشگری سلامت ارتباط دارد.

او با اشاره به سفر سالانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زائر و مسافر عراقی به ایران و برخورداری کشور از مرز مشترک با عراق در چهار استان افزود: این ظرفیت مرزی را نباید به‌عنوان مسیر عبور مسافر در نظر گرفت، بلکه می‌توان آن را بستری برای توسعه مبادلات اقتصادی، تقویت تعاملات فرهنگی، ایجاد اشتغال و گسترش بازار محصولات ایرانی تعریف کرد.

صالحی‌امیری پیشنهاد کرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه بانک ملت با حضور هدفمند در مناطق مرزی، زمینه ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط را فراهم کنند و ادامه داد: چنین طرح‌هایی می‌توانند ضمن ایجاد اشتغال و سودآوری در مناطق مرزی، به معرفی فرهنگ و تمدن ایران به کشور‌های همسایه کمک کنند. بانک ملت همچنین می‌تواند این رویکرد را در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود دنبال کند، اقدامی که ظرفیت ایجاد تحول در اقتصاد مرز‌ها را دارد.

او با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: مجموعه این مشوق‌ها، زمینه ورود سرمایه‌گذاران حوزه ساختمان به عرصه هتل‌سازی را تقویت کرده است. هدف ما این است که با بهبود شرایط سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های مالی، ظرفیت‌های گردشگری کشور را به فرصت‌های واقعی رشد اقتصادی و اشتغال تبدیل کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان با تاکید بر حمایت دولت از توسعه گردشگری گفت: شخص دکتر پزشکیان و مجموعه دولت چهاردهم از صنعت گردشگری حمایت می‌کنند و در دو سال گذشته، مصوبات بسیار خوبی در هیئت دولت برای پشتیبانی از این صنعت به تصویب رسیده است.

او همچنین با قدردانی از عملکرد فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک ملت، عملکرد او در دوره تصدی این مسئولیت را شایسته تقدیر دانست.

اعلام آمادگی بانک ملت برای توسعه همکاری با وزارت میراث‌فرهنگی

در این نشست، فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک ملت گفت: ظرفیت‌های متعددی برای تعریف همکاری‌های مشترک با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وجود دارد. آمادگی داریم با شناسایی زمینه‌های مشترک، همکاری‌های مؤثری را برای پشتیبانی از برنامه‌های این وزارتخانه تعریف کنیم.

مدیرعامل بانک ملت همچنین با اشاره به برنامه‌های این بانک در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایت از فعالیت‌های روستایی خاطرنشان کرد: در حال پیگیری هستیم تا امسال تمام تسهیلات موردنظر در این بخش به حوزه مربوط اختصاص یابد.