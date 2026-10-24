یک منبع یمنی گفت، ادعا‌های آل سعود مبنی بر حمله موشکی یمن به مکه مکرمه دروغ است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کانال تلگرامی نایا مدعی حمله موشکی یمن به شهر طائف در عربستان شد و به منظور جلب همدردی مسلمانان، آژیر‌های هشدار را در مکه مکرمه به صدا در آورد.

یک منبع یمنی در مصاحبه با نایا گفت، ادعا‌های آل سعود مبنی بر حمله موشکی یمن به مکه مکرمه دروغ و در چارچوب سیاست آل سعود برای استفاده از مقدسات اسلامی برای خدمت رسانی به طرح‌ها و اهداف سیاسی و جلب همدردی مسلمانان صورت گرفته است.

وقوع انفجارهایی در طائف و ینبع در عربستان

کانال تلگرامی نایا از وقوع انفجارهایی در شهرهای طائف و ینبع در عربستان و حمله به بندر ینبع خبر داد.

از سوی دیگر نایا از توقف فعالیت فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز در جده خبر داد.