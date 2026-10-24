مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه استان با ۵۱۲ معدن شناسایی شده جزو استان‌های معدنی کشور است، گفت: در استان ۴۰۴ معدن فعال و ۱۰۸ معدن نیز نیازمند ورود سرمایه گذار جدید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سخاوت خیرخواه افزود: جهت فعالسازی این معادن، مزایده‌های عمومی برگزار می‌شود که طی ۱۸ ماه اخیر با برگزاری ۳ مزایده ۳۳ معدن غیرفعال در استان به چرخه فعالیت بازگشته است.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی درخصوص ذخیره ماده معدنی در استان گفت: بالغ بر ۲۰ میلیارد تن ذخیره قطعی مواد معدنی در استان در معادن شناسایی شده است که سالانه ۲۰ میلیون تن ظرفیت استخراج وجود دارد و با تکمیل اکتشافات که مدام در حال انجام است این ذخایر رو به افزایش خواهد بود.

وی اضافه کرد: در سال جاری پیش بینی می شود نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان (همت) از معادن استان حقوق دولتی وصول و به خزانه ملی واریز شود.

خیرخواه افزود: در ۶ ماهه اول سال جاری نزدیک به ۲ همت حقوق دولتی از بهره برداران معادن اخذ و به خزانه ملی واریز شده‌است.

وی افزود: در ۶ماهه اول سال جاری با تسریع و تعیین تکلیف گزارش‌های پایانی و برگزاری مزایده عمومی، ۳۸ پروانه معدنی صادر شده است و ۳۳ معدن نیز طی یک سال اخیر فعالسازی و به چرخه فعالیت برگشته است.



مدیرکل صمت استان خاطرنشان کرد: در معادن فعال شده ۵۰۹ نفر مشغول به کار شده‌اند این در حالی است که بالغ بر ۵ هزار نفر در معادن استان مشغول بi کار هستند.



خیرخواه با بیان اینکه ۱۹۷ معدن سنگ‌های تزئینی در استان شناسایی شده است، گفت: ۳۹درصد معادن استان را سنگهای تزئینی تشکیل داده است.



وی با بیان اینکه ۱۴۷ معدن سنگ تزئینی فعال است، گفت: ۶۶ میلیون تن با سهم ۳و نیم درصدی از ذخیره قطعی معادن استان، ذخیره قطعی معادن سنگ‌های تزئینی است و سالانه با ۲ میلیون تن استخراج سهم ۱۰ درصدی استخراج معادن استان را معادن سنگ‌های تزئینی به خود اختصاص داده است.