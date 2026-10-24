وزرای «صنعت، معدن، تجارت»، «راه و شهرسازی»، «آموزش و پرورش» و نیز سرپرست وزارت نفت در جلسات این هفته کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما موارد زیر در دستورکار جلسات این هفته کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

کمیسیون صنایع و معادن:

- بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی در خصوص بررسی دلایل، ابعاد و نحوه وقوع اختلالات سایبری و نفوذ به زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و فناوری شبکه بانکی کشور

- برگزاری نشست کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام بخشی فضای مجازی

کمیسیون اقتصادی:

- رسیدگی به گزارش تجارت خارجی با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت

- ادامه بررسی ساماندهی شرکت‌های دولتی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴:

- بررسی راهکار‌های تسریع در ترانزیت و فرآیند‌های عبور کامیون‌ها و نیز تسریع در تشریفات اداری واردات و صادرات کالا از مرز دوغارون (در راستای بازدید نظارتی کمیسیون ویژه از منطقه مرزی و منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون) با حضور با حضور علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، رئیس کل گمرک ج. ا. ا. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان غذا و دارو.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات:

- نشست مشترک با وزیر، معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش

- نشست مشترک کمیسیون با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی

کمیسیون انرژی:

- بررسی آخرین وضعیت بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نفت و گاز در جنگ رمضان و اقدامات وزارت نفت برای تامین پایدار سوخت زمستانی کشور با حضور سرپرست وزارت نفت