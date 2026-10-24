مرحله سوم ثبت اطلاعات در خراسان جنوبی به صورت حضوری و مراجعه ماموران آمارگیر به درب منازل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار صبح امروز در حاشیه جلسه برخط آغاز این طرح که با حضور رئیس جمهور برگزار شد گفت: تاکنون دو مرحله از این طرح برگزار شده و از امروز مرحله سوم که ثبت اطلاعات هم استانی‌ها به صورت حضوری و مراجعه ماموران آمارگیر به درب منازل است، آغاز می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه در این مرحله ۳۰ درصد جمعیت استان آمارگیری می‌شوند، افزود: این آمار هم مربوط به هم استانی های است که اطلاعاتشان ناقص بوده بنابراین سایر هم استانی‌ها از عدم مراجعه نگران نباشند، زیرا اطلاعات خانوار ان‌ها نزد مرکز آمار ایران قرار دارد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه مردم دراین طرح مشارکت کنند افزود: فرمانداریها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها هم برای ثبت و ضبط آمار دقیق که پایه برنامه ریزی‌های آینده استان است در امادگی کامل هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم با بیان اینکه مرحله سوم طرح سرشماری نفوس و مسکن با مشارکت ۳۰۰ مامور آمارگیر که لباس مشخص و دارای کارت شناسایی هستند اجرا می‌شود گفت: اخذ اطلاعات در مرحله اول این طرح از طریق دستگاه‌های اجرایی بوده است که در مرکز آمار ایران قرار داده شده است و مرحله دوم که از ۲۵ مهر آغاز شده است به صورت خود اظهاری بوده که برای هم استانی‌ها از طریق پیامک دعوت به مشارکت می‌شود.

بهدانی افزود: در مرحله دوم پیامک بدون هرگونه لینک است و و پیامک تنها به سامانه دولت من هدایت می شود و اطلاعات ثبت می شود.

نتایج اولیه این سرشماری اسفند امسال و نتایج نهایی ابتدای سال ۱۴۰۶ به مردم ارائه داده خواهد شد.