کانون‌های ورزشی دانش‌آموزی استان قم همزمان با پایان هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان جعفرآباد افتتاح شد و دو زمین چمن مصنوعی مدارس این شهرستان نیز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین افتتاح کانون‌های ورزشی دانش‌آموزی در مدرسه حضرت خدیجه (س) شهرستان جعفرآباد برگزار شد.

در این مراسم بر ضرورت توسعه فعالیت‌های ورزشی در مدارس، افزایش مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های ورزشی و فراهم‌سازی زمینه شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی تأکید شد.

همچنین در حاشیه این آیین، زمین‌های چمن مصنوعی مدارس جهاد و انصارالحسین (ع) شهرستان جعفرآباد با حضور مسئولان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای فعالیت بدنی دانش‌آموزان از اهداف اجرای این برنامه اعلام شده است.