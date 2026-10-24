سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا در همدان از دوم آبان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان با تأکید بر ضرورت دقت در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا گفت: آمار دقیق و قابل اتکا، اساس برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه اعتبارات، امکانات و خدمات در مناطق مختلف است.

حمید ملانوری شمسی در نشست سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان همدان، با اشاره به مغایرت آمار‌های دستگاه‌های اجرایی افزود: نبود اطلاعات یکپارچه و دقیق در برخی حوزه‌ها، طی سال‌های گذشته برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مدیران را با مشکل مواجه کرده است.

او با بیان اینکه در سرشماری ثبتی‌مبنا، اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های مختلف مبنای شمارش جمعیت قرار می‌گیرد تاکید کرد: این شیوه فرصتی برای به‌روزرسانی اطلاعات، رفع مغایرت‌های آماری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.

استاندار همدان با اشاره به ضرورت هماهنگی اطلاعات حدود ۳۰ دستگاه مشارکت‌کننده در این طرح گفت: لازم است دستگاه‌ها اطلاعات خود را بر اساس شاخص‌های مشترک تطبیق دهند تا آمار‌های متفاوت و بعضاً متناقض، مانع تصمیم‌گیری صحیح نشود.

ملانوری شمسی همچنین بر استفاده صحیح از فناوری‌های نوین و سامانه‌های اطلاعاتی تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی، در کنار نظارت و بررسی دقیق اطلاعات، می‌تواند به افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات کمک کند.

او با اشاره به تأثیر مستقیم آمار جمعیتی بر تخصیص منابع و ارائه خدمات عمومی تصریح کرد: ثبت نادرست جمعیت یا باقی ماندن اطلاعات مناطق فاقد سکنه در سامانه‌ها می‌تواند موجب توزیع نامتناسب اعتبارات شود؛ در حالی که نیاز‌های واقعی جمعیت در محل سکونت آنها باید مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد.

استاندار همدان با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده درباره احتمال کم‌شماری جمعیت برخی شهرستان‌ها در دوره‌های گذشته، بر ضرورت ثبت دقیق جمعیت و ارائه اطلاعات قابل اتکا در سرشماری پیش‌رو تأکید کرد.

ملانوری شمسی در پایان خواستار مشارکت جدی فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران، شورا‌های اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح شد و افزود: همکاری همه دستگاه‌ها برای دستیابی به آمار دقیق ضروری است؛ چراکه نتایج این سرشماری در برنامه‌ریزی و تأمین اعتبارات و خدمات مورد نیاز مردم در سال‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان از آغاز اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا در آبان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: اطلاعات میدانی ۲۶ هزار و ۵۰۰ خانوار شهری و روستایی استان در قالب این طرح جمع‌آوری می‌شود.

مهدی وفایی با اشاره به جمعیت پیش‌بینی‌شده استان در حدود یک میلیون و ۷۵۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزود: از مجموع خانوار‌های مورد بررسی، اطلاعات ۱۶ هزار و ۱۰۰ خانوار شهری و ۱۰ هزار و ۴۰۰ خانوار روستایی به‌صورت میدانی جمع‌آوری خواهد شد.

او با اشاره به استفاده از اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی در این شیوه سرشماری تاکید کرد: برای تکمیل اطلاعات موجود، رفع خلأ‌های آماری و صحت‌سنجی داده‌ها، اطلاعات بخشی از جمعیت نیز به‌صورت میدانی و نمونه‌ای جمع‌آوری می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه ۶۰ آمارگیر آموزش‌دیده برای اجرای این طرح ساماندهی شده‌اند، گفت: این افراد در ۳۱۴ حوزه آماری فعالیت می‌کنند و نقشه‌های آماری نیز تهیه و در اختیار آمارگیران قرار گرفته است.

وفایی افزود: تجهیزات مورد نیاز از جمله تبلت در اختیار آمارگیران قرار گرفته و ۴۵ دستگاه خودرو نیز برای جابه‌جایی تیم‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. تیم‌های سرشماری از روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت مکان‌محور بودن سرشماری امسال تصریح کرد: اطلاعات مربوط به کدپستی و محل استقرار جمعیت از مؤلفه‌های مهم این طرح است و انتظار می‌رود نتایج آن با دقت بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته استخراج شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان همچنین از راه‌اندازی خطوط تلفنی ۴۰۰۲۰ و ۴۰۰۲۱ برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های مردم خبر داد و افزود: افرادی که در ثبت اطلاعات با مشکل مواجه شوند، می‌توانند برای دریافت راهنمایی به ستاد‌های سرشماری مستقر در فرمانداری‌های استان مراجعه کنند.