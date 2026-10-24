به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با اشاره کشف و توقیف ۳۶۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در اهواز در خصوص به پیامدهای استفاده غیرمجاز از شبکه برق اظهار کرد: فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و استفاده غیرقانونی از برق می‌تواند به شبکه توزیع برق فشار وارد کند و موجب افت شدید ولتاژ، آسیب دیدن و سوختن وسایل برقی مشترکان و در نهایت قطع جریان برق شود.

وی با تاکید بر نقش مشارکت شهروندان در شناسایی این مراکز از مردم خواست تا در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، گزارش‌های خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق اهواز ارسال کنند.

فراتی بیان داشت: گزارش‌های مردمی می‌تواند در شناسایی مراکز غیرمجاز و مقابله با سو استفاده از شبکه برق موثر باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون جاری بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ دستگاه غیرمجاز رمز ارز در کلانشهر اهواز شناسایی، کشف و توقیف شده که این مهم با همکاری مستمر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی محقق شده است.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز اعلام کرده بود که با همکاری پلیس فراجا و حکم دستگاه قضایی تعدادهشت مزرعه خانگی استخراج رمزارز غیرمجاز که عامل بروز نوسان ولتاژ و قطع برق شهروندان در سطح کلانشهر اهواز بودند، کشف و توقیف شده اند.

طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) از ابتدای سال ۱۴۰۵ در حال اجرا است و با تمرکز بر شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، کشف دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز و مقابله با دستکاری کنتورها، مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق را دنبال می‌کند.