طبق آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی روز‌های شنبه و یکشنبه احتمال وقوع رگبار پراکنده و وزش باد در برخی نقاط استان مرکزی وجود دارد، اما از روز دوشنبه با تضعیف ناپایداری‌ها، وضعیت جوی بهبود خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس بررسی‌های هواشناسی، طی روز‌های شنبه و یکشنبه، با توجه به وجود ابر در آسمان، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و وزش باد در برخی از نقاط استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود. با این حال، از روز دوشنبه تا چهارشنبه، با تضعیف ناپایداری‌های جوی، آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا نیمه ابری خواهد بود و پدیده جوی قابل‌توجهی گزارش نخواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است که با توجه به روند کاهش دما، در ساعات شب و اوایل صبح، به‌ویژه در مناطق مرتفع و سردسیر استان، هوای نسبتاً سردی حاکم خواهد بود. بر اساس خروجی فعلی مدل‌های پیش‌بینی، انتظار می‌رود از روز پنجشنبه و با تقویت مجدد ناپایداری‌ها، بارش‌ها با شدت و گستردگی بیشتری در سطح استان رخ دهد.