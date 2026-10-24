با تقویت موج بارشی جدید در آذربایجان غربی از بعدازظهر امروز شنبه دوم آبان، بارش‌های رگباری با تمرکز در شهر‌های شمالی پیش‌بینی می‌شود و احتمال آبگرفتگی معابر و وقوع سیلاب در این مناطق وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی کریمی افزود: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با تقویت موج بارشی جدید در استان از بعدازظهر امروز شنبه دوم آبان، بارش‌های رگباری و مقطعی با تمرکز در شهرهای شمالی پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت این موج بارشی تا اواخر وقت روز یکشنبه ۳ آبان، ادامه داد: با توجه به رگباری بودن بارشها احتمال آبگرفتگی معابر و وقوع سیلاب در این مناطق وجود دارد.

کریمی، شرایط جوی استان را طی دو روز آینده ناپایدار اعلام کرد و گفت: از روز دوشنبه سامانه بارشی مذکور از استان خارج شده و تا پایان هفته جوی آرام و پایداری را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس هواشناسی استان در خصوص تغییرات دمایی نیز افزود: طی هفته جاری تغییرات دمایی محسوسی را شاهد نخواهیم بود.

وی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای ارومیه بین ۷ و ۲۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده و چالدران با ۲ درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر استان گزارش شده است.