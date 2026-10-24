به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه المیادین در خبری فوری به نقل از خبرنگار خود گزارش داد، نظامیان رژیم صهیونیستی چندین انفجار در شهرک الخیام در جنوب لبنان انجام دادند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین یک بمب صوتی به سوی کشاورزانی که در حال برداشت زیتون در شهرک یاطر در جنوب لبنان بودند پرتاب کردند.

ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در الخلیل

شبکه المیادین از ادامه عملیات نظامی در الخلیل در بحبوبه ادامه تجاوزات رژیم صهیویستی و مجبور کردن اهالی به ترک خانه‌های خود خبر داد.

خبرنگار المیادین اعلام کرد، نظامیان اسرائیلی به تفتیش و بازرسی خانه‌های فلسطینی‌ها در الخلیل می‌پردازند. بیشتر ورودی‌های الخلیل و مکان‌های منتهی به آن مسدود است.