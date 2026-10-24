شرکت «دورآمِد» از واحد‌های فناور خراسان جنوبی موفق به کسب مدال طلا و رتبه نخست نوآوری در تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شرکت «دورآمِد»، از واحد‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، با ارائه طرح «کیوسک پایش سلامت» توانست رتبه نخست و مدال طلای چهارمین جایزه ملی مهندسی پزشکی ایران‌مِد را در بخش نوآوری در تولید از آن خود کند.

آیین اختتامیه چهارمین نمایشگاه ملی تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی (ایران‌مِد) در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد ملی معرفی شدند.

در این دوره از مسابقات و در بخش رقابتی «نوآوری در تولید»، شرکت «دورآمِد» از خانواده بزرگ فناوری پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، با معرفی محصول فناورانه و کاربردی «کیوسک پایش سلامت» توانست نظر ارزیابان و هیئت داوران را جلب کرده و با کسب بالاترین امتیاز، مقام نخست و مدال طلای این رویداد معتبر ملی را از آن خود کند.

در بخش نوآوری در تولید چهارمین جایزه ملی ایران‌مِد، شرکت «دورآمِد» (رتبه اول و مدال طلا)، شرکت بهین‌طب یار کاسپین با سامانه دستیار بالینی هوشمند مراقبت ویژه (رتبه دوم و مدال نقره) و شرکت مرسا طب تجهیز با سامانه یکپارچه رادیوفرکانسی (رتبه سوم و مدال برنز) به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی شدند.

موفقیت ارزشمند شرکت «دورآمِد» در کسب این افتخار ملی، نشان‌دهنده ظرفیت‌ها، توانمندی‌های علمی و توانمندی فناوران و متخصصان استان خراسان جنوبی در توسعه تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناورانه است.