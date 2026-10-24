معاون شعر و ادبیات مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، از دریافت بیش از ۱۶ هزار اثر در پویش داستان شش‌کلمه‌ای میناب خبر داد و گفت: از این تعداد، بیش از سه هزار اثر از خارج از کشور ارسال شده است.

غلامرضا طریقی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به استقبال گسترده از پویش داستان شش‌کلمه‌ای میناب اظهار داشت: میزان استقبال برای ما هم بسیار جالب بود. با توجه به اینکه موضوع میناب ابعاد انسانی دارد، انتظار داشتیم مورد توجه قرار بگیرد؛ اما حجم آثار دریافتی فراتر از پیش‌بینی ما بود.

به گفته وی، بیش از ۱۶ هزار اثر به دبیرخانه رسید که حدود سه هزار اثر از خارج از ایران و بیش از ۱۳ هزار اثر از داخل کشور بود.

معاون شعر و ادبیات مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: با توجه به تعداد بالای آثار و دشواری داوری داستان‌های شش‌کلمه‌ای، فرایند ارزیابی در چند مرحله انجام شد. در هر مرحله، گروهی از نویسندگان و داوران آثار را بررسی کردند تا در نهایت ۱۶۸ اثر به مرحله نهایی راه پیدا کند.

طریقی ادامه داد: از میان آثار نهایی، ۲۰ اثر به‌عنوان برگزیده انتخاب می‌شوند؛ با این حال، هر ۱۶۸ اثر راه‌یافته به مرحله نهایی، به شکل‌های مختلف از جمله انتشار کتاب و ارائه در قالب تابلو معرفی خواهند شد.

اختتامیه پویش در میناب

وی با بیان اینکه مراسم اختتامیه این پویش در هفته کتاب و در شهر میناب برگزار می‌شود، گفت: تلاش ما این است که آثار منتخب در معرض دید مخاطبان قرار بگیرند و روایت‌های انسانی این فاجعه به مخاطبان بیشتری برسند.

طریقی درباره مشارکت نویسندگان خارجی در این پویش گفت: آثار دریافتی از ۳۸ کشور جهان به دبیرخانه رسید و در مجموع، آثار به ۱۱ زبان مختلف نوشته شده بودند.

وی افزود: زبان انگلیسی بیشترین فراوانی را داشت و زبان عربی در رتبه بعدی قرار گرفت. آثاری به زبان‌های دیگر نیز دریافت کردیم که نشان می‌دهد موضوع میناب توانسته است فراتر از مرز‌های جغرافیایی، توجه مخاطبان مختلف را جلب کند.

معاون شعر و ادبیات مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به تلاش برگزارکنندگان برای انتشار فراخوان به زبان‌های مختلف اظهار کرد: حدود دو تا دو ماه و نیم برای این پویش فرصت در نظر گرفته شد و تلاش کردیم فراخوان به دست مخاطبان بیشتری در کشور‌های مختلف برسد.

طریقی با اشاره به ظرفیت داستان شش‌کلمه‌ای برای انتقال مفاهیم عاطفی و انسانی گفت: در این قالب، نویسنده باید بتواند عاطفه، احساس و مفهوم موردنظرش را در چند کلمه فشرده کند. بعضی از آثار از نظر فرم و شیوه روایت نیز خلاقانه بودند؛ برای مثال، نویسنده‌ای تنها با تکرار واژه «غایب» در شش کلمه، مفهوم غیبت و فقدان را منتقل کرده بود.

وی افزود: بسیاری از این آثار، به‌ویژه نوشته‌هایی که از خارج از ایران رسیده‌اند، با نگاهی انسانی به موضوع پرداخته‌اند و خواندن آنها برای گروه داوری بسیار تأثیرگذار بوده است.

طریقی ادامه داد: ویژگی این قالب آن است که نویسنده باید بتواند تمام عاطفه و مفهوم موردنظرش را در شش کلمه خلاصه کند؛ به همین دلیل، با وجود کوتاهی متن، نوشتن داستان تأثیرگذار در این قالب کار ساده‌ای نیست.



پویش داستان شش‌کلمه‌ای برای اولین بار است که در کشورمان برگزار می‌شود. اما این قالب در ادبیات جهان سابقه دارد و از نمونه‌های مشهور آن می‌توان به داستانی درباره کفش کودک اشاره کرد که با چند کلمه، دنیایی از اندوه و تصور را در ذهن مخاطب شکل می‌دهد.