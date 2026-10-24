به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ارزیابی نشریات علمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «Food Safety and Packaging» وابسته به دانشکده دامپزشکی به سردبیری جواد علی‌اکبرلو و مدیرمسئولی مسعود مهام و نشریه «سیاست در آینه تاریخ» وابسته به گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه به سردبیری محسن مومنی و مدیرمسئولی زینب احمدوند، موفق به کسب رتبه «ب» شدند.

کسب این موفقیت علمی، حاصل تلاش و اهتمام مدیران مسئول، سردبیران، اعضای هیئت تحریریه و سایر دست‌اندرکاران این دو نشریه در مسیر ارتقای کیفیت علمی و رعایت استانداردهای انتشار نشریات علمی است.