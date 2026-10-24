به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در هفته گذشته یک میلیون و ۴۸۱ هزار و ۶۹۰ تن محصول به ارزش ۹۶.۹ هزار میلیارد تومان در تالار محصولات صنعتی و معدنی فروخته شد. در این تالار ۸۲۹ هزار و ۸۰۰ تن سنگ آهن، ۴۴۸ هزار و ۶۱۸ تن فولاد، ۱۲۰ هزار و ۷۵۰ تن آهن اسفنجی، ۶۶ هزار و ۹۱۷ تن روی، ۸ هزار و ۱۵۷ تن آلومینیوم، ۵ هزار و ۳۶۰ تن مس، یک هزار تن چدن، ۴۸۸ تن تیشو، ۳۰۰ تن قیر آند آلومینیوم، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۸۰ تن مولیبدن به دست خریداران رسید.

همچنین تالار سیمان نیز شاهد معامله یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۷۳ تن محصول به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان بود.

تالار صادراتی کیش شاهد دادوستد ۴۱۴ هزار و ۹۷۹ تن محصول به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان بود. در این تالار ۲۱۲ هزار و ۹۳۳ تن سیمان، ۱۱۷ هزار و ۴۰۳ تن قیر، ۷۸ هزار تن کلینکر، ۳ هزار تن فولاد، یک هزار و ۷۸۴ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۲۰۰ تن گوگرد، ۵۵۹ تن عایق رطوبتی و ۱۰۰ تن مس از محصولات معامله شده در این تالار بود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در مجموع ۳۷۹ هزار و ۳۰۴ تن محصول شامل ۱۷۸ هزار و ۵۰۰ تن وکیوم باتوم، ۸۰ هزار و ۲۰۳ تن مواد پلیمری، ۵۲ هزار و ۹۳۷ تن مواد شیمیایی، ۵۰ هزار تن لوب کات، ۵ هزار و ۴۵۰ تن گوگرد، ۴ هزار و ۷۰۷ تن روغن، ۳ هزار و ۸۵۵ تن قیر، ۳ هزار و ۲۶۷ تن فرآورده‌های نفتی و ۳۸۵ تن گاز‌ها و خوراک‌ها به ارزش ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان به دست خریداران رسید.

در تالار فرعی هم ۱۸ هزار و ۸۴۴ تن محصول به ارزش ۴.۸ هزار میلیارد تومان فروخته شد.

تالار خودرو هم در هفته قبل میزبان معامله ۱۹ دستگاه آریسان۲ به ارزش ۳۲.۶ میلیارد تومان بود.