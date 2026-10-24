به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، روابط عمومی اداره کل آمورزش و پرورش مازندران در اطلاعیه ای اعلام کرد: معاینات پزشکی داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۵ در استان مازندران، از امروز شنبه 2 آبان آغاز شد.

در این اطلاعیه خطاب به داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو‌ معلم دانشگاه فرهنگیان سال ۱۴۰۵ در استان مازندران آمده است:

در راستای تکمیل فرآیند ارزیابی شایستگی معلمی، داوطلبان از روز شنبه ۲ آبان تا دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ ،ساعت ۸ صبح الی ۱۶ عصر جهت انجام مرحله معاینات پزشکی در بازه زمانی اعلام‌شده و به همراه داشتن مدارک از جمله فرم معاینه پزشکی، یک قطعه عکس پرسنلی، مدارک شناسایی معتبر الزامی می باشد و درمانگاه‌های فرهنگیان استان مازندران مراجعه نمایند.

همچنین محل انجام معاینات پزشکی درمانگاه‌های فرهنگیان مستقر در شهرستان‌های:ساری، بهشهر، نکا، قائم‌شهر، بابل، بابلسر، آمل، چالوس و تنکابن است

از داوطلبان درخواست می‌شود در بازه زمانی تعیین‌شده به مراکز اعلام‌شده مراجعه کنند.