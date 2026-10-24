رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول گفت: ۳۲ هزار و ۵۰۰ تن فولاد تولید این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون به کشور‌های دیگر صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد غلامی ارزش ریالی ارزش این مقدار فولاد را یک هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته در همین بازه زمانی، ۳۰ هزار و ۷۶۶ تن فولاد از دزفول به کشور‌های خارجی صادر شد که ارزش ریالی آنها یکهزار و ۲۰ میلیارد ریال بود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول تصریح کرد: کشور‌های هدف صادرات فولاد دزفول عراق، تاجیکستان، ترکمنستان، امارات و روسیه است.

وی گفت: میزان تولید سال گذشته فولاد روهینا جنوب ۷۲ هزار و ۲۴۳ تن فولاد آجدار به ارزش ۲ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال بود.

غلامی افزود: از آغاز جنگ تحمیلی سوم و با وجود بسته بودن مرز‌ها تولید فولاد روهینا دزفول متوقف نشده ولی صادرات کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، سالانه یک میلیون تن میلگرد و ۴۵۰ هزار تن شمش در شرکت فولاد روهینا دزفول تولید می‌شود.