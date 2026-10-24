مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

کارار

● «هزینه پرونده صندوق‌ها از ۷ تریلیون لیر گذشت»؛ علی باباجان گفت علاوه بر زیان مستقیم سرمایه‌گذاران، افت بازار سهام نیز در مجموع خسارت بزرگی به اقتصاد وارد کرده است

● «راه‌حل‌های عادلانه را از مسیر میانجیگری دنبال می‌کنیم»؛ اردوغان در کنفرانس میانجیگری استانبول گفت ترکیه برای حل مناقشات از راه دیپلماسی و میانجیگری تلاش خواهد کرد

ملیت

● «خبر‌های خوب نزدیک است»؛ هاکان فیدان پس از نشست دیپلماتیک هشت کشور در استانبول گفت درباره موضوعات منطقه‌ای گفت‌و‌گو‌های گسترده‌ای انجام شده و از احتمال پیشرفت‌های مثبت خبر داد

● «استانبول مرکز دیپلماسی»؛ نشست R۴+E۳ با حضور ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا در استانبول برگزار شد

● «فاجعه متان در معدن»؛ در انفجار معدن زغال‌سنگ در زونگولداک سه کارگر جان باختند و پنج نفر زخمی شدند

نفس

● «انفجار در معدن ساری‌کایا»؛ در معدن متعلق به شرکتی که پیش‌تر نیز درباره فعالیت‌های آن بحث شده بود، انفجار گاز رخ داد؛ سه کارگر جان باختند و پنج نفر زخمی شدند

● «سبد خرید در پنج سال ۲۵ برابر شد»؛ این روزنامه نوشت هزینه سبد کالا‌های اساسی نسبت به سال ۲۰۲۱ جهش شدیدی داشته است

● «آیا مدیر Tera از طریق صندوق‌ها تأمین مالی کرد؟»

صباح

● «استانبول، امید صلح جهانی»؛ این روزنامه نشست هشت کشور در استانبول را تلاشی برای حل بحران‌های منطقه‌ای از مسیر دیپلماسی معرفی کرد

● «ترکیه از دیپلماسی هرگز دست نخواهد کشید»؛ اردوغان گفت آنکارا برای پایان دادن به جنگ‌ها، ایجاد ثبات و حل اختلافات به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه خواهد داد

سوزجو

● «پول صندوق‌ها را از کجا خواهند پرداخت؟»؛ روزنامه درباره هزینه بازپرداخت خسارت ناشی از پرونده صندوق‌ها و منبع تأمین آن پرسش مطرح کرد

● «پول قصر‌ها نیست، حق بازنشستگان را بدهید»؛ اعتراض بازنشستگان و انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و هزینه‌های عمومی در صفحه نخست بازتاب یافت

● «دردسر بی‌پایان»؛ روزنامه نوشت دیانت در خطبه جمعه پیش از سالگرد جمهوری نیز نامی از آتاترک نبرده است

ترک‌گون

● «راه صلح از ترکیه می‌گذرد»؛ اردوغان گفت در شرایطی که درگیری‌ها افزایش یافته، ترکیه برای دیپلماسی، میانجیگری و حل مسالمت‌آمیز مناقشات تلاش می‌کند

● «امنیت ترکیه و جمهوری آذربایجان باید حفظ شود»؛ دولت باغچلی بر اهمیت اعتماد متقابل و همکاری دو کشور تأکید کرد

ترکیه

● «ترور اسرائیلی علیه برادری»؛ این روزنامه مدعی شد شبکه‌ای از حساب‌های مرتبط با اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد تنش میان ترکیه و جمهوری آذربایجان فعالیت می‌کنند

● «راه را برای صلح باز می‌کنیم»؛ نشست دیپلماتیک هفت کشور در استانبول با محور بحران‌های منطقه‌ای در صفحه نخست بازتاب یافت

● «انفجار گاز در معدن خصوصی: ۳ کشته»؛ حادثه معدن در زونگولداک به کشته شدن سه کارگر و زخمی شدن چند نفر منجر شد

ینی آکیت

● «برای صلح در حال باز کردن مسیر هستیم»؛ پیام اردوغان به کنفرانس میانجیگری استانبول بر تداوم دیپلماسی و حل اختلافات از راه گفت‌و‌گو تأکید داشت

● «بی‌شرف‌اند»؛ این روزنامه با لحنی تند به اختلافات داخلی CHP و اظهارات برخی اعضای این حزب پرداخت

ینی شفق

● «نشست صلح از ترکیه»؛ نشست R۴+E۳ در استانبول با حضور وزیران خارجه هفت کشور و ترکیه برگزار شد

● «آمریکا و اسرائیل در تدارک جنگ‌اند»؛ این روزنامه تحولات مرتبط با ایران و افزایش حضور نظامی آمریکا و اسرائیل را نشانه افزایش تنش منطقه‌ای دانست

● «در غرب سوریه محاصره تازه»؛ تحولات میدانی غرب سوریه و درگیری‌های مربوط به نیرو‌های اسرائیلی در صفحه نخست بازتاب یافت

آکشام

● «کلاهبرداری ۷ ثانیه‌ای با ربات‌ها»؛ درباره سوءاستفاده از سامانه‌های شرط‌بندی و تحلیل داده برای انجام معاملات سریع و ایجاد زیان مالی گزارش منتشر شد

● «در دیپلماسی باز خواهد ماند»؛ اردوغان گفت ترکیه برای صلح، میانجیگری و حل بحران‌ها از مسیر دیپلماسی به تلاش ادامه می‌دهد

● «خبر تلخ از معدن»؛ انفجار در معدن زغال‌سنگ زونگولداک سه کشته و پنج زخمی بر جا گذاشت

جمهوریت

● «به بازار مرگ تبدیل شدیم»؛ روزنامه با اشاره به سیل، حوادث رانندگی و حوادث کار، از افزایش تلفات ناشی از حوادث قابل پیشگیری انتقاد کرد

● «در بودجه امیدی نیست»؛ افزایش سهم انتقالی به SGK باعث افزایش انتظار بازنشستگان برای ترمیم حقوق شده، اما کارشناسان نسبت به محدودیت‌های بودجه هشدار داده‌اند

● «هشت کشور پشت یک میز»؛ نشست دیپلماتیک استانبول با حضور وزیران خارجه هشت کشور و محوریت مسائل منطقه‌ای در صفحه نخست بازتاب یافت