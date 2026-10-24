به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین مهم رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا
- تاکید شی جینپینگ بر تسریع عملیات جستوجو و نجات و حفاظت از جان آسیبدیدگان زمینلرزه ۷ ریشتری شهرستان باچینگ در منطقه تبت.
- نشست حکمرانی جهانی ۲۰۲۶ در منطقه جدید شیونگآن با حضور نمایندگان بیش از ۹۰ کشور و سازمان بینالمللی افتتاح شد.
- نماینده آمریکا در سازمان ملل: واشنگتن برای رویارویی طولانیمدت با ایران آماده است.
- تشدید تنشها در خاورمیانه قیمت نفت برنت را به بالاترین سطح پنج ماه اخیر رساند.
- یک نماینده مجلس ایران اعلام کرد تهران از کشورهای منطقه خواسته است در صورت ازسرگیری جنگ، حمایت از آمریکا را متوقف کنند.
- چین بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی جهانی، تقویت نقش سازمان ملل و افزایش مشارکت کشورهای درحالتوسعه تأکید کرد.
- تاثیر افزایش نگرانیها درباره امنیت انتقال نفت از تنگه هرمز و تداوم اختلال در عرضه انرژی برقیمت نفت
چاینا دیلی
- چین خواستار افزایش سهم کشورهای درحالتوسعه در شورای امنیت سازمان ملل شد.
- وانگ یی بر ضرورت تقویت صلح، توسعه و همکاری برای مقابله با بحران پناهندگان تأکید کرد.
- سفیر جدید پاکستان در چین از تقویت روابط دوجانبه سخن گفت.
- پکن حمایت خود را از سازمان ملل و نقش محوری این نهاد در نظام بینالمللی تکرار کرد.
- چین از آمریکا خواست محدودیتهای پیشنهادی علیه شرکتهای زیستفناوری چینی را بازنگری کند.
- رئیسجمهور آلمان در برنامه سفر به چین قرار گرفت؛ گسترش روابط دوجانبه در دستور کار است.
- چین و جیبوتی بر تقویت امنیت منطقهای تأکید کردند
گلوبال تایمز
- عملیات جستوجو و نجات و امدادرسانی در مناطق زلزلهزده تبت با مشارکت نیروهای امدادی ادامه یافت.
- گسترش پنجبرابری احتمالی نیروهای فضایی آمریکا در خاورمیانه، نگرانیها درباره مسابقه تسلیحاتی در فضا را افزایش داده است.
- گزارشهایی از شنیدهشدن انفجارهای شدید در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، منتشر شد.
- اعلام محدودیتهای گسترده در کرانه باختری از سوی نخستوزیر اسرائیل، نگرانیها درباره تشدید تنشها را افزایش داد.
- تحولات جنگ ایران و آمریکا و تأثیر آن بر امنیت منطقهای
- روابط چین و آمریکا و ضرورت همکاری دو قدرت برای مدیریت مسائل جهانی
سیجیتیان
- ادامه عملیات امدادرسانی پس از زمینلرزه شدید تبت و تلاش برای نجات افراد گرفتار زیر آوار.
- نشست حکمرانی جهانی شیونگآن با محور بازسازی اعتماد و همکاری بینالمللی آغاز شد.
- چین بر ضرورت تقویت نقش سازمان ملل در حل بحرانهای جهانی تأکید کرد.
- همکاری چین با کشورهای درحالتوسعه و اصلاح ساختار حکمرانی بینالمللی.
- تحولات بازار نفت در پی تشدید تنشهای خاورمیانه و نگرانی درباره عرضه جهانی انرژی اهمیت یافت.
- پکن بر ضرورت استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و تقویت همکاری جهانی برای تدوین قواعد این فناوری تأکید کرد.
روزنامه مردم
- شی جینپینگ خواستار جستوجوی گسترده برای نجات آسیبدیدگان زمینلرزه تبت و اسکان مناسب خانوادههای آسیبدیده شد.
- وانگ یی در مراسم افتتاح نشست حکمرانی جهانی شیونگآن بر اصلاح نظام بینالمللی و تقویت نقش کشورهای جنوب جهانی تأکید کرد.
- درآمدهای مالی دولت چین در سه فصل نخست سال، در مجموع باثبات ارزیابی شد.
- حجم فعالیتهای پستی و تحویل مرسولات در چین در ۹ ماه نخست سال افزایش یافت.
- مرحله دوم نمایشگاه واردات و صادرات چین در گوانگجو آغاز به کار کرد.
- شاخص نوآوری چین در سال ۲۰۲۵ رشد ۶٫۴ درصدی را ثبت کرد.
- چین بر تقویت پیوندهای اقتصادی دو سوی تنگه تایوان و تسهیل مبادلات محصولات شیلاتی تأکید کرد.
خبرگزاری مرکزی رادیو و تلویزیون چین
- ادامه عملیات امداد و نجات پس از زمینلرزه تبت و بسیج امکانات برای رسیدگی به آسیبدیدگان.
- نشست حکمرانی جهانی شیونگآن بر ضرورت بازسازی اعتماد و گسترش همکاری بینالمللی تأکید کرد.
- چین خواستار مشارکت گستردهتر کشورهای درحالتوسعه در تصمیمگیریهای بینالمللی شد.
- نوسانات بازار جهانی نفت در پی تشدید تنشهای خاورمیانه و نگرانی درباره عرضه نفت.
- چین بر ضرورت حفظ نقش محوری سازمان ملل در مدیریت بحرانهای بینالمللی تأکید کرد.
- تاکیدچین بر توسعه فناوری و تقویت قواعد بینالمللی برای حکمرانی هوش مصنوعی
خبرگزاری خدمات خبری چین
- عملیات امدادرسانی در منطقه زلزلهزده تبت و تلاش برای انتقال مجروحان به مراکز درمانی ادامه یافت.
- نشست حکمرانی جهانی در شیونگآن، همکاری بینالمللی و اصلاح سازوکارهای اداره جهان را در کانون توجه قرار داد.
- چین بر گسترش همکاری با کشورهای جنوب جهانی و تقویت مشارکت آنها در نهادهای بینالمللی تأکید کرد.
- افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی نگرانی از تشدید بحران خاورمیانه.
-نگرانی از اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز و آثار آن بر بازار انرژی همچنان مطرح است.
- هشدار تحلیلگران درباره تحولات امنیتی خاورمیانه و خطر گسترش درگیریها
روزنامه اقتصادی چین
- تشدید تنشهای خاورمیانه قیمت نفت برنت را به بالاترین سطح پنج ماه اخیر رساند.
- نگرانی درباره اختلال در عرضه نفت و امنیت مسیرهای دریایی، چشمانداز بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار داد.
- عملکرد درآمدهای مالی دولت چین در سه فصل نخست سال باثبات ارزیابی شد.
- رشد فعالیتهای پستی و حملونقل مرسولات، از استمرار تقاضا در اقتصاد چین حکایت دارد.
- نمایشگاه واردات و صادرات چین در گوانگجو فعالیت خود را در مرحله دوم ادامه داد.
- شاخص نوآوری چین در سال ۲۰۲۵ رشد ۶٫۴ درصدی را ثبت کرد.
- بحران انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا میتواند از مسیر افزایش قیمت نفت و هزینه حملونقل بر اقتصادهای آسیایی اثر بگذارد.
عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
سنگاپور کارگروهی تخصصی برای بررسی شرکتهای احتمالا مرتبط با پدیده مه-دود فرامرزی تشکیل میدهد
قدیمیترین نقاشیهای غاری جهان در اندونزی در معرض خطر آتشسوزیهای جنگلی
اندونزی ۱.۱ تن کتامین را در یک محموله بزرگ کشف و ضبط کرد
مقامات میگویند ایران برنامههای مفصلی برای حمله به کابلهای زیردریایی خلیج فارس در صورت از سرگیری جنگ دارد
بانکوک پست
باکتریهای مرجانی تایلند راهی مأموریت فضایی میشوند
تایلند برای دریافت مشاوره در زمینه ایمنی هستهای به چین روی آورده است
نشانهها حاکی از ازسرگیری عملیاتهای نظامی بزرگ آمریکا علیه ایران
نیو استریت تایمز
کارکنان دولت خواهان شفافسازی درباره ممنوعیت «ویز» هستند
رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن: میزبانی جام ملتهای آسیا توسط عربستان در زمان مقرر، آسان نخواهد بود
ماجرای «ویز» زنگ خطری برای استقلال دیجیتال مالزی
تمپو اندونزی
رئیس پلیس از شناسایی ۲۴۳ فرد و ۱۳ شرکت به عنوان مظنونان آتشسوزیهای جنگلی خبر داد
استار مالزی
سازمان غیردولتی: مالزی باید اجرای مقررات مربوط به مه دود را تشدید کند
پیشنهاد مالزی برای کمک به اندونزی برای مبارزه با آتشسوزیهای جنگلی همچنان پابرجاست
اندونزی با خروج سرمایهگذاران مواجه است
یک مقام ارشد میگوید ایران همزمان با از سرگیری مذاکرات با آمریکا، هفت شرط برای بازگشایی تنگه هرمز تعیین کرده است
با بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ ایران، چین نیمی از صادرات نفت برزیل را خریداری کرد و حجم فروش را به رکوردی تازه رساند
نیشن تایلند
سیلهای تایلند همچنان ۱.۱۳ میلیون نفر را در ۱۶ استان و دو منطقه از بانکوک تحت تأثیر قرار داده است
استریت تایمز
ترامپ میگوید آمریکا ممکن است عملیات نظامی دیگری علیه ایران انجام دهد
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای افغانستان
روزنامه هیواد
ـ بریتانیا، جنگندههای خود را برای حفاظت از حریم هوایی عربستان سعودی اعزام میکند
ـ از قاچاق ۱۰۷ سکه تاریخی در قندهار جلوگیری شد
ـ عربستان سعودی: ۵ پهپاد را رهگیری و منهدم کردیم
ـ تهران: تهدیدها و اقدامات نظامی نمیتواند بر تصمیمات استراتژیک ما تاثیر بگذارد
روزنامه اطلاعات روز
ـ ایران: دو نفتکش در تنگه هرمز منفجر شدند
ـ ترامپ: عملیات نظامی دیگری علیه ایران انجام خواهیم داد
ـ وزیران خارجه ۸ کشور بر راه حل دیپلماتیک برای توقف جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز تاکید کردند
ـ دانشجویان افغانستان در ایران؛ از بحران معیشت تا بلاتکلیفی اقامت
ـ مسی، جایزه ورزشی شاهدخت آستوریاس اسپانیا را دریافت کرد
ـ طالبان: ایجاد ناامنی در پاکستان نه به نفع ماست و نه در توان ما
خبرگزاری باختر
ـ رئیس اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان خواستار جلب سرمایهگذاری خارجی شد
ـ معاون وزارت امور خارجه روسیه: روسیه آماده است در صورت تمایل آمریکا و ایران به عنوان میانجی عمل کند
ـ ذبیح الله مجاهد: افغانستان در ناامنیهای پاکستان هیچ منفعتی ندارد
ـ حادثه ترافیکی در فراه سه کشته بر جای گذاشت
ـ عراقچی: ایران در صورت مشاهده شواهد قوی تمایل آمریکا برای اعتمادسازی، آماده است به دیپلماسی فرصت دهد
روزنامه هشت صبح
ـ تصفیه ایدئولوژیک طالبان؛ دادستانهای حکومت پیشین چگونه برکنار میشوند؟
ـ سازمان ملل به حمایت از افغانستان تاکید کرد
ـ برخی منابع از عزل و نصبهای جدید طالبان در شهرستانهای مرزی بدخشان خبر دادند
ـ آکسیوس: ایران تلاشهای خود را برای ترور مقامهای آمریکایی افزایش داده است ـ. ـ. عضو کانگرس آمریکا، اسرائیل را دولت آپارتاید و نسل کش خواند
ـ حمله به شناورها در تنگه هرمز در ماه جاری به رکورد تازهای رسید
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
کارار
● «هزینه پرونده صندوقها از ۷ تریلیون لیر گذشت»؛ علی باباجان گفت علاوه بر زیان مستقیم سرمایهگذاران، افت بازار سهام نیز در مجموع خسارت بزرگی به اقتصاد وارد کرده است
● «راهحلهای عادلانه را از مسیر میانجیگری دنبال میکنیم»؛ اردوغان در کنفرانس میانجیگری استانبول گفت ترکیه برای حل مناقشات از راه دیپلماسی و میانجیگری تلاش خواهد کرد
ملیت
● «خبرهای خوب نزدیک است»؛ هاکان فیدان پس از نشست دیپلماتیک هشت کشور در استانبول گفت درباره موضوعات منطقهای گفتوگوهای گستردهای انجام شده و از احتمال پیشرفتهای مثبت خبر داد
● «استانبول مرکز دیپلماسی»؛ نشست R۴+E۳ با حضور ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا در استانبول برگزار شد
● «فاجعه متان در معدن»؛ در انفجار معدن زغالسنگ در زونگولداک سه کارگر جان باختند و پنج نفر زخمی شدند
نفس
● «انفجار در معدن ساریکایا»؛ در معدن متعلق به شرکتی که پیشتر نیز درباره فعالیتهای آن بحث شده بود، انفجار گاز رخ داد؛ سه کارگر جان باختند و پنج نفر زخمی شدند
● «سبد خرید در پنج سال ۲۵ برابر شد»؛ این روزنامه نوشت هزینه سبد کالاهای اساسی نسبت به سال ۲۰۲۱ جهش شدیدی داشته است
● «آیا مدیر Tera از طریق صندوقها تأمین مالی کرد؟»
صباح
● «استانبول، امید صلح جهانی»؛ این روزنامه نشست هشت کشور در استانبول را تلاشی برای حل بحرانهای منطقهای از مسیر دیپلماسی معرفی کرد
● «ترکیه از دیپلماسی هرگز دست نخواهد کشید»؛ اردوغان گفت آنکارا برای پایان دادن به جنگها، ایجاد ثبات و حل اختلافات به تلاشهای دیپلماتیک ادامه خواهد داد
سوزجو
● «پول صندوقها را از کجا خواهند پرداخت؟»؛ روزنامه درباره هزینه بازپرداخت خسارت ناشی از پرونده صندوقها و منبع تأمین آن پرسش مطرح کرد
● «پول قصرها نیست، حق بازنشستگان را بدهید»؛ اعتراض بازنشستگان و انتقاد از سیاستهای اقتصادی و هزینههای عمومی در صفحه نخست بازتاب یافت
● «دردسر بیپایان»؛ روزنامه نوشت دیانت در خطبه جمعه پیش از سالگرد جمهوری نیز نامی از آتاترک نبرده است
ترکگون
● «راه صلح از ترکیه میگذرد»؛ اردوغان گفت در شرایطی که درگیریها افزایش یافته، ترکیه برای دیپلماسی، میانجیگری و حل مسالمتآمیز مناقشات تلاش میکند
● «امنیت ترکیه و جمهوری آذربایجان باید حفظ شود»؛ دولت باغچلی بر اهمیت اعتماد متقابل و همکاری دو کشور تأکید کرد
ترکیه
● «ترور اسرائیلی علیه برادری»؛ این روزنامه مدعی شد شبکهای از حسابهای مرتبط با اسرائیل در شبکههای اجتماعی برای ایجاد تنش میان ترکیه و جمهوری آذربایجان فعالیت میکنند
● «راه را برای صلح باز میکنیم»؛ نشست دیپلماتیک هفت کشور در استانبول با محور بحرانهای منطقهای در صفحه نخست بازتاب یافت
● «انفجار گاز در معدن خصوصی: ۳ کشته»؛ حادثه معدن در زونگولداک به کشته شدن سه کارگر و زخمی شدن چند نفر منجر شد
ینی آکیت
● «برای صلح در حال باز کردن مسیر هستیم»؛ پیام اردوغان به کنفرانس میانجیگری استانبول بر تداوم دیپلماسی و حل اختلافات از راه گفتوگو تأکید داشت
● «بیشرفاند»؛ این روزنامه با لحنی تند به اختلافات داخلی CHP و اظهارات برخی اعضای این حزب پرداخت
ینی شفق
● «نشست صلح از ترکیه»؛ نشست R۴+E۳ در استانبول با حضور وزیران خارجه هفت کشور و ترکیه برگزار شد
● «آمریکا و اسرائیل در تدارک جنگاند»؛ این روزنامه تحولات مرتبط با ایران و افزایش حضور نظامی آمریکا و اسرائیل را نشانه افزایش تنش منطقهای دانست
● «در غرب سوریه محاصره تازه»؛ تحولات میدانی غرب سوریه و درگیریهای مربوط به نیروهای اسرائیلی در صفحه نخست بازتاب یافت
آکشام
● «کلاهبرداری ۷ ثانیهای با رباتها»؛ درباره سوءاستفاده از سامانههای شرطبندی و تحلیل داده برای انجام معاملات سریع و ایجاد زیان مالی گزارش منتشر شد
● «در دیپلماسی باز خواهد ماند»؛ اردوغان گفت ترکیه برای صلح، میانجیگری و حل بحرانها از مسیر دیپلماسی به تلاش ادامه میدهد
● «خبر تلخ از معدن»؛ انفجار در معدن زغالسنگ زونگولداک سه کشته و پنج زخمی بر جا گذاشت
جمهوریت
● «به بازار مرگ تبدیل شدیم»؛ روزنامه با اشاره به سیل، حوادث رانندگی و حوادث کار، از افزایش تلفات ناشی از حوادث قابل پیشگیری انتقاد کرد
● «در بودجه امیدی نیست»؛ افزایش سهم انتقالی به SGK باعث افزایش انتظار بازنشستگان برای ترمیم حقوق شده، اما کارشناسان نسبت به محدودیتهای بودجه هشدار دادهاند
● «هشت کشور پشت یک میز»؛ نشست دیپلماتیک استانبول با حضور وزیران خارجه هشت کشور و محوریت مسائل منطقهای در صفحه نخست بازتاب یافت
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
روزنامه اکسپرس
- وزارت خارجه پاکستان: عملیاتهای پرچم دروغین، رویکرد همیشگی هند هست، برای هرگونه شرایط کاملا آمادگی دفاعی داریم
- نشست وزرای خارجه گروه آر ۴: طرفین بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی تاکید کردند
- قیمت پیشنهادی خرید گندم در پاکستان برای سال ۲۰۲۷ هر من ۴۵۰۰ روپیه تعیین شد
- گروههای مخالف طالبان حملات چریکی خود را در افغانستان افزایش دادند
دیلی پاکستان
- نرخ فقر در پاکستان به ۲۹ درصد افزایش یافت
- رانا ثناءالله: پایان دادن به تروریسم در خیبر پختونخوا به چند هفته یا چند ماه زمان نیاز دارد
- لاهور بار دیگر در صدر آلودهترین شهرهای جهان قرار گرفت
- نیروهای امنیتی پاکستان در عملیات پاکسازی گوادر و مناطق اطراف آن ۱۰ تروریست، از جمله یک زن، را کشتند
آج نیوز
- رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان از آمادگی این حزب برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی به سوی اسلام آباد در اعتراض به وضعیت اقتصادی خبر داد
- سود پالایشگاههای پاکستان همزمان با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای مردم، بیش از هزار درصد رشد داشته است
- دو نفتکش دیگر در تنگه هرمز با مینهای دریایی برخورد کردند
- بر اثر برخورد یک اتوبوس مسافربری با یک ون در منطقه لسبیله ایالت بلوچستان پاکستان، ۱۲ نفر جان باختند
- افزایش بی سابقه قیمت گاز مایع در پاکستان، نرخ تورم را به ۱۱.۸۵ درصد رساند
- محسن رضایی: ایران هنوز از تمام ظرفیتهای خود استفاده نکرده و برای مرحله بعدی جنگ آماده است.
برخی عناوین رسانههای فرانسه
لوپاریزین
– تغییر مسیر تظاهرات امروز-شنبه- که قرار بود از میدان باستیل تا ناسیون باشد؛ فرمانداری پاریس درست چند ساعت قبل از شروع تظاهرات مسیر جدیدی تعیین کرد: میدان ایتالیا تا ونسن
هوف پست
– با وجود وعدههای مکرون در دیدار با دانش آموزان، تظاهرات برگزار میشود.
لزکو
- بهای نفت در بالاترین حد از زمان آغاز جنگ در غرب آسیا!
ون مینوت
- چرا فرانسه تقویت دفاع ضد موشکی خود را سرعت داده است؟