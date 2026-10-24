در پی سیل اخیر در شهرستان سلماس، بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی زیر کشت غلات و ۱۰ هکتار از محصولات باغی دچار خسارت شده‌اند. برآورد اولیه حاکی از تلفات دام نیز در میان خسارات وارده به بخش کشاورزی این منطقه است.

آسیب به ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی و محصولات باغی در پی سیل در آذربایجان غربی

آسیب به ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی و محصولات باغی در پی سیل در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در جلسه ستاد مدیریت بحران که امروز به ریاست رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و با حضور مقامات اجرایی در فرمانداری سلماس برگزار شد، آخرین ابعاد خسارات ناشی از سیل روز پنج‌شنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۵) مورد بررسی قرار گرفت.

محمدرضا اصغری،در این جلسه با ارائه گزارش دقیق از وضعیت اراضی آسیب‌دیده، اعلام کرد که سیل اخیر خسارات گسترده‌ای به بخش کشاورزی سلماس وارد کرده است.

وی تصریح کرد: بر اساس داده‌های اولیه، بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی که عمدتاً تحت کشت غلات بودند، و همچنین ۱۰ هکتار از محصولات باغی در این منطقه با خسارت مواجه شده‌اند.

اصغری در ادامه افزود: این رخداد طبیعی علاوه بر خسارت به محصولات زراعی، منجر به تلف شدن یک رأس دام سنگین و یک رأس دام سبک نیز شده است. وی تأکید کرد که این اعداد، برآورد اولیه است و تیم‌های کارشناسی همچنان در حال فعالیت هستند تا با بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر، میزان نهایی خسارت‌های وارده را مشخص کنند.

در این جلسه، علاوه بر بررسی خسارات کشاورزی، وضعیت روستا‌های سیل‌زده و میزان آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین دستور لازم جهت بسیج حداکثری امکانات دستگاه‌های ذیربط برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و تسریع در روند بازگشت به شرایط عادی در منطقه صادر شد.