معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای گفت: فضای مجازی دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به زیست‌بومی تبدیل شده است که بخش مهمی از زندگی مردم در آن جریان دارد و حضور آگاهانه در این فضا به آموزش و کسب مهارت نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در نشست «در سایه‌سار قرآن کریم و سواد رسانه‌ای» با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر اهمیت آگاهی و قدرت تحلیل در مواجهه با پیام‌ها و جریان‌های رسانه‌ای تأکید کرد.

وی با اشاره به تغییر ماهیت فضای مجازی و گسترش حضور مردم در سکو‌های دیجیتال افزود: همان‌طور که در زندگی روزمره، مهارت‌های لازم برای رانندگی، رعایت ایمنی و زندگی در محیط شهری به فرزندان آموزش داده می‌شود، برای حضور در فضای مجازی نیز باید مهارت‌های لازم را فرا گرفت.

سواد رسانه‌ای در مواجهه با جنگ روایت‌ها

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و رسانه‌ای، به آیه ۱۱۲ سوره مبارکه انعام و تعبیر قرآنی «زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» اشاره کرد؛ تعبیری که به آراستن سخنان فریبنده برای گمراه‌کردن دیگران می‌پردازد.

تجریشی با تأکید بر ضرورت توجه به شیوه‌های تولید و انتشار پیام‌های گمراه‌کننده، ارتقای توانایی تحلیل و ارزیابی اطلاعات را برای مواجهه آگاهانه با محتوای رسانه‌ای ضروری دانست.

انسداد فضای مجازی جایگزین آموزش نیست

وی با تأکید بر ضرورت تقویت توانمندی جامعه برای حضور در محیط دیجیتال، مسدودسازی و جداکردن مردم از فضای مجازی را راهکار مناسبی برای مواجهه با مسائل این حوزه ندانست.

تجریشی در تبیین این دیدگاه به آیه ۷۱ سوره مبارکه نساء، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ»، استناد کرد و مفهوم آمادگی و احتیاط پیش از ورود به میدان را با ضرورت تقویت سواد رسانه‌ای پیوند داد.

بر این اساس، سواد رسانه‌ای می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای افزایش آمادگی افراد در برابر اطلاعات نادرست و محتوای گمراه‌کننده، زمینه حضور آگاهانه‌تر آنان در فضای مجازی را فراهم کند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها در اجرای سند سواد فضای مجازی

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی همچنین از تصویب سند سواد فضای مجازی با هدف هماهنگی فعالیت دستگاه‌ها و جلوگیری از اقدامات پراکنده و موازی خبر داد.

به گفته وی، هم‌افزایی ظرفیت‌های دستگاه‌های مسئول و حمایت از نهادها، تشکل‌های مردمی و مجموعه‌های تخصصی، از جمله انجمن سواد رسانه‌ای ایران، در پیشبرد برنامه‌های این حوزه اهمیت دارد.

تجریشی با تأکید بر نقش مشارکت نخبگان و مجموعه‌های تخصصی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف کشور برای گسترش آموزش سواد رسانه‌ای و ارتقای مهارت‌های عمومی در مواجهه با محتوای فضای مجازی تأکید کرد.