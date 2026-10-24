رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی درگذشت سید احمد موسوی، پدر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در این پیام، درگذشت سید احمد موسوی را به خانواده این شهید والامقام، بستگان و آشنایان، به‌ویژه مردم شریف قم تسلیت گفت.

وی با اشاره به فعالیت‌های مرحوم موسوی در عرصه وقف و امور خیریه، ابراز امیدواری کرد خیرات و حسنات آن مرحوم در پیشگاه خداوند متعال مأجور باشد و مشمول پاداش عظیم الهی و همنشینی با اهل بیت (ع) شود.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.