به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم خورشیدی اظهار داشت: روند تولید مرغ گوشتی در باغملک در مهرماه امسال با افزایش قابل توجه جوجه‌ریزی همراه بوده است، به‌طوری که در این ماه مجموعاً ۵۲۴ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری گوشتی شهرستان انجام شده است.

‌وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید در این منطقه افزود: شهرستان باغ‌ملک با برخورداری از شرایط محیطی مناسب، اقلیم مساعد و وجود ۶۸ واحد مرغداری فعال، به یکی از قطب‌های مهم تولید مرغ گوشتی در استان خوزستان تبدیل شده است.

خورشیدی همچنین با اشاره به نقش شرکت مرغ مادر گوشتی مستقر در شهرستان باغ‌ملک تصریح کرد: وجود این مجموعه، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز جوجه‌های یک‌روزه مرغداری‌ها، موجب تقویت زنجیره تولید، کاهش هزینه‌های تأمین نهاده و افزایش پایداری تولید در شهرستان شده است.

‌مدیر جهاد کشاورزی باغملک در پایان گفت: این توان تولیدی، همراه با نظارت‌های فنی و تأمین نهاده‌ها، نقش مؤثری در تأمین بازار مصرف، پایداری عرضه و ارتقای امنیت غذایی استان دارد و باغ‌ملک را به یکی از محور‌های اصلی تولید مرغ گوشتی در خوزستان تبدیل کرده است.