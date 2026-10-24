هزار بسته نوشت افزار شامل کیف، دفتر و قلم برای حمایت از تحصیل دانش آموزان در مدارس مناطق کم‌برخوردار شهرستان خرمشهر توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر هزار بسته نوشت افزار را برای حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌تر برخوردار شهرستان مهیا و میان دانش آموزان توزیع کرد.

این بسته‌ها شامل کیف، دفتر و قلم به مدیران مدارس مناطق کم‌برخوردار تحویل شد تا اقلام آموزشی به دست دانش‌آموزان نیازمند برسد.

این بسته‌های نوشت افزار با هدف کاهش بخشی از هزینه‌های تحصیل خانواده‌ها و فراهم کردن امکانات اولیه آموزشی برای دانش‌آموزان توزیع شده است.

نیاز‌های آموزشی خانواده‌های کم‌برخوردار به تأمین نوشت‌افزار محدود نمی‌شود و تداوم حمایت‌ها و همراهی نهاد‌های مسئول و مجموعه‌های اقتصادی منطقه می‌تواند در کاهش موانع اقتصادی تحصیل مؤثر باشد.

حمایت مستمر از دانش‌آموزان نیازمند، فرصتی برای دسترسی بیشتر آنان به امکانات آموزشی و ادامه تحصیل فراهم می‌کند.