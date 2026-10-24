دومین جشنواره ملی «آرتادخت» با تمرکز بر طراحی مانتو و ترویج پوشش عفیفانه، در مرحله استانی آغاز به کار کرد تا بستر تازه‌ای برای بروز خلاقیت‌های نسل جوان در حوزه مد و لباس اسلامی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دومین جشنواره ملی «آرتادخت» با تمرکز بر طراحی مانتو و ترویج پوشش عفیفانه، در مرحله استانی آغاز به کار کرد تا بستر تازه‌ای برای بروز خلاقیت‌های نسل جوان در حوزه مد و لباس اسلامی فراهم شود.مهلت ارسال آثار تا بیستم آبان‌ماه خواهد بود.

محور جشنواره احیا و روز آمدسازی هنر ایرانی در پوشش عفیفانه است که به منزله روح جشنواره در همه بخش‌ها ساری و جاری است و در عرصه‌های طراحی پوشش اجتماع بانوان و مجموعه‌های خانوادگی، دوخت پوشش اجتماع بانوان، پژوهش علمی در رشته‌های مرتبط با طراحی و تولید پوشاک، ارائه هنرمندانه سبک پوشش ایرانی اسلامی نمود پیدا می‌کند.

تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در فعالان عرصه پوشاک، شناسایی ظرفیت‌های موجود در تاریخ و هنر اقوام و مناطق برای طراحی لباس امروزین، پرورش استعداد‌های نوپا در عرصه طراحی و شناسایی پژوهش‌های کاربردی و مؤثر بر پیشرفت صنعت پوشاک از اهداف جشنواره ایران دخت است.