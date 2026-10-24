استاندار زنجان با اشاره به نقش آمار دقیق و به‌هنگام در برنامه‌ریزی و توسعه کشور، خواستار همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت آگاهانه مردم در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سید محسن صادقی در آیین آغاز عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا در استان، همزمان با سراسر کشور، گفت: آمار دقیق، معتبر و به‌هنگام، سنگ بنای تصمیم‌سازی‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های صحیح در مسیر توسعه و پیشرفت استان و کشور است و اجرای موفق این طرح ملی، به هماهنگی بین‌بخشی، عزم مشترک و پشتیبانی همه‌جانبه دستگاه‌ها نیاز دارد.

وی با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی و اعضای ستاد سرشماری استان، افزود: پس از طی مراحل مقدماتی و هماهنگی‌های میدانی با مرکز آمار ایران، عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان زنجان آغاز شده است و تحقق اهداف این طرح، مستلزم همکاری منسجم دستگاه‌های مسئول و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت عوامل اجرایی است.

استاندار زنجان با اشاره به مسئولیت فرمانداران و رؤسای ستاد سرشماری شهرستان‌ها در پیشبرد این طرح، خواستار پیگیری مصوبات ستاد‌های استانی و شهرستانی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش‌ها، دهیاری‌ها و شورا‌های اسلامی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز شد.

صادقی همچنین تأمین خودرو‌های مورد نیاز، فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تردد عوامل اجرایی، نظارت مستمر بر روند آمادگی و اجرای برنامه‌ها و گزارش به‌موقع اقدامات و مشکلات احتمالی را از جمله وظایف مهم فرمانداران و مسئولان سرشماری شهرستان‌ها برشمرد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در پشتیبانی از عملیات سرشماری، خواستار تأمین خودرو‌های مورد نیاز مطابق با اعلام ستاد سرشماری و همکاری نیروی انتظامی در تأمین امنیت آمارگیران و سایر عوامل اجرایی شد.

استاندار زنجان در ادامه، مشارکت مردم را مهم‌ترین عامل موفقیت این طرح ملی دانست و از شهروندان استان خواست با ارائه اطلاعات صحیح، دقیق و کامل به آمارگیران، زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای آینده استان و کشور را فراهم کنند.

صادقی با اطمینان‌بخشی درباره محرمانه‌بودن اطلاعات جمع‌آوری‌شده، گفت: اطلاعات ارائه‌شده از سوی شهروندان، صرفاً در چارچوب قوانین مربوطه و برای اهداف آماری و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و محرمانگی این اطلاعات مورد توجه قرار دارد.

وی همچنین نقش رسانه‌ها و صداوسیمای مرکز زنجان را در آگاهی‌بخشی عمومی درباره اهداف، اهمیت و ضرورت اجرای سرشماری مهم ارزیابی کرد و خواستار اطلاع‌رسانی مستمر و مؤثر درباره نحوه مشارکت مردم، ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و الزامات قانونی صیانت از محرمانگی اطلاعات شد.

صادقی گفت: همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت‌پذیری عوامل مرتبط و همراهی مردم شریف استان زنجان، عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا با بالاترین کیفیت و موفقیت به پایان برسد.