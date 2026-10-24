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برنامه هفتگی مدرسهی تلویزیونی شبکه آموزش سیما ویژه دانشآموزان با نیازهای ویژه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه هفتگی مدرسهی تلویزیونی ویژه دانشآموزان با نیازهای ویژه با جدول پخش دروس |ز ۲ تا ۷ آبانماه ۱۴۰۵از شبکه آموزش سیما اغلام شد.
در ضمن زمان پخش: هر روز ساعت ۱۱ صبح
این برنامه ها به این شرح است:
شنبه شنبه ۲ آبان: ساعت ۱۱ علوم چهارم ابتدایی و ساعت ۱۱.۱۵ علوم پنجم ابتدایی
یکشنبه ۳ آبان: ریاضی دوم ابتدایی
دوشنبه ۴ آبان: ساعت ۱۱ فارسی سوم ابتدایی و ۱۱.۱۵ ریاضی سوم ابتدایی
سه شنبه ۵ آبان: فارسی چهارم ابتدایی و ۱۱.۱۵ ریاضی چهرم ابتدایی
چهارشنبه ۶ آبان: ساعت ۱۱ فارسی ششم ابتدایی و ساعت ۱۱.۱۵ ریاضی ششم ابتدایی
پنج شنبه ۷ آبان: فارسی دهم متوسطه حرفهای و ۱۱.۱۵ فارسی یازدهم متوسطه حرفهای