رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از صدور اوراق تشخیص مالیات به ارزش ۶۹۰ میلیارد ریال برای یک واحد تولید پوشاک در استان لرستان بابت عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در تشریح فرار مالیاتی در استان لرستان اظهار داشت: پس از تحقیقات میدانی و شناسایی محل نگهداری اسناد در یک واحد تولید پوشاک، فرار مالیاتی این واحد احراز شد.

احمدی افزود: پس از طی فرایند رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک این واحد تولیدی، برای سنوات ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۲ این واحد به میزان ۶۹۰ میلیارد ریال مالیات عملکرد و ارزش افزوده، اوراق تشخیص صادر گردید.