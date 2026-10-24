در پی وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی، ۳۹ واحد مسکونی با جمعیت ۱۶۱ نفر تحت تأثیر قرار گرفتند و ۱۳ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با مشارکت ۴۸ نیروی امدادی در مناطق حادثه‌دیده به ارائه خدمات امدادی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی وقوع سیل و آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی شهرستان سلماس از ساعت ۱۶:۵۴ روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، روستا‌های شوریک، سیلاب، کانیان، شکریازی و مافی‌کندی تحت تأثیر این حادثه قرار گرفتند و نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

بر اساس آمار تجمیعی عملیات امدادرسانی تا ساعت ۲۰:۳۰ روز اول آبان‌ماه، در مجموع ۳۹ واحد مسکونی و ۳۹ خانوار به استعداد ۱۶۱ نفر تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۰ خانوار شامل ۵۰ نفر در روستای شوریک، ۷ خانوار شامل ۲۸ نفر در روستای سیلاب و ۲۲ خانوار شامل ۸۳ نفر در روستای کانیان دچار خسارت شدند.

متأسفانه در این حادثه ۳ نفر شامل یک دختربچه ۱۰ ساله و دو مرد ۴۵ و ۷۳ ساله در روستای کانیان جان خود را از دست دادند. همچنین بر اساس گزارش عملیاتی، ۳ مصدوم در این روستا ثبت شده که یک نفر توسط عوامل هلال‌احمر و دو نفر دیگر توسط نیرو‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

در جریان عملیات امدادرسانی طی روز‌های ۳۰ مهر و اول آبان‌ماه، مجموعاً ۱۳ تیم عملیاتی به استعداد ۴۸ نفر به‌کارگیری شدند. این تیم‌ها شامل ۶ تیم تخصصی جست‌و‌جو و نجات در روز نخست حادثه، ۵ تیم تخصصی ارزیابی و سیلاب و ۲ تیم سحر در روز اول آبان‌ماه بودند.

همچنین در این عملیات ۱۳ دستگاه خودروی عملیاتی، ۳ دستگاه موتورپمپ آب و یک دستگاه لجن‌کش به‌کارگیری شد و امدادگران علاوه بر اجرای عملیات جست‌وجوی مفقودان و انتقال مصدوم، نسبت به تخلیه آب از ۴ واحد مسکونی آسیب‌دیده اقدام کردند.

توزیع اقلام زیستی و امدادی میان خانوار‌های سیل‌زده

در بخش پشتیبانی و تأمین نیاز‌های ضروری خانوار‌های آسیب‌دیده نیز جمعیت هلال‌احمر اقدام به توزیع ۷۶ تخته موکت، ۱۳۶ تخته پتو، ۱۲ ست ظروف، ۱۲ عدد کلمن دوقلو، ۱۲ شعله والور، ۳ دستگاه چادر امدادی تیپ ۳، ۴۰ کارتن بسته غذایی ۷۲ ساعته و ۲۴ بطری روغن مایع در مناطق متأثر از سیلاب کرد.

همچنین به‌منظور بررسی وضعیت مناطق آسیب‌دیده، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند امدادرسانی، جلسه مدیریت بحران و فرماندهی عملیات حادثه با حضور دکتر رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو شورای مدیریت بحران استان برگزار شد.

بر اساس آخرین گزارش تجمیعی، عملیات امدادرسانی، ارزیابی وضعیت خانوار‌های آسیب‌دیده و توزیع اقلام زیستی و امدادی از سوی جمعیت هلال‌احمر در مناطق سیل‌زده شهرستان سلماس همچنان ادامه دارد.